Под Норильском завершились работы по очистке русла реки Амбарная

Аварийно-спасательный отряд "Газпром нефти" завершил очистку реки Амбарная от нефтепродуктов в Красноярском крае. За две недели специалистами были установлены четыре километра боновых заграждений и собраны более восьми тысяч кубометров нефтесодержащей жидкости. В настоящий момент команде спасателей удалось полностью очистить русло реки от топливных пятен.

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Для устранения разлива дизельного топлива в Норильск были направлены нефтесборочное и насосное оборудование, экскаваторы и боновые заграждения, палаточный городок и автономные системы обеспечения. Это в общей сложности более 85 тонн грузов. Спасателям приходилось работать круглосуточно.

В состав аварийно-спасательного отряда "Газпром нефти" вошло около 70 профессиональных спасателей и специалистов со всей страны. Для доочистки притоков реки и поверхности малых водоёмов, а также обработки сорбентами и мониторинга состояния береговой линии в Норильске останутся 22 специалиста. Остальные 50 сотрудников компании вернутся в Мегион, Ноябрьск, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийск завтра, 20 июня.

На смену им в Норильск прибыли экологи "Газпром нефти". Перед специалистами стоит задача по разработке программы восстановления флоры и фауны пострадавшей территории.

Фото © Пресс-служба "Газпром нефти"

Министр РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев выразил благодарность команде "Газпром нефти" за участие в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

— Благодаря высокому уровню подготовки, хорошему техническому оснащению наш аварийно-спасательный отряд успешно справился с первоочередной задачей — остановить продвижение разлившегося топлива к Карскому морю, а также очистить русло реки Амбарная. Не сомневаюсь, что опыт и знания наших специалистов-экологов будут очень полезны в решении задач и по восстановлению природы этого региона, — отметил Виктор Сорокин, начальник департамента производственной безопасности "Газпром нефти".

Также 19 июня президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание по вопросам ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае. Он отметил, что опыта ликвидации настолько масштабных водных загрязнений в России не было. Благодаря совместным усилиям МЧС, Росприроднадзора, экологов, учёных и предприятий удалось локализовать нефтепродукты и начать очистку загрязнённых территорий.

Владимир Путин особо отметил помощь нефтяных компаний, которые пришли на помощь "Норникелю", — "Газпром нефть" и "Транснефть".