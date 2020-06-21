"Мы — инуиты". Российские эскимосы заявили, что название мороженого их и раньше не оскорбляло

Составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович уверена, что в названии мороженого эскимо для коренных народов Чукотки нет "ничего страшного" и оно не задевает их чувств, поскольку образ сладкого угощения давно вытеснил собой первоначальный смысл данного слова. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Для инуитов Канады, Аляски, возможно, [слово "эскимо"] уничижительное. "Эскимос" переводится как "поедающий сырое мясо". Они жили рядом с индейцами, и те дали им такое прозвище за то, что они едят свежемороженое мясо, — пояснила она.

По словам Радунович, затем это прозвище распространилось и на жителей севера уже азиатского региона. Поэтому они вместе с представителями из Аляски, Канады и Гренландии хотят, чтобы вместо слова "эскимосы" использовалось название "инуиты".

— Мы — инуиты, а мороженое — эскимо. Пусть так оно и будет. То, что на эскимо рисунок человека в меховом капюшоне, это не оскорбляет совсем. По крайней мере, нас, эскимосов Чукотки и России, это не оскорбляет никак, — приводит агентство её слова.