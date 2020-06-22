Раскрыт главный секрет "парадного" кабриолета Aurus

Кабриолет Aurus Senat, на котором министр обороны Сергей Шойгу будет принимать военный парад на Красной площади в Москве 24 июня, комплектуется специальным "парадным" режимом, сообщает НТВ. В этом режиме максимальная скорость движения автомобиля ограничивается отметкой 20 километров в час. Решение, сочетающее в себе настройки для двигателя, АКПП и пневматической подвески, по словам руководителя проекта Александра Лебедева, позволяет автомобилю двигаться "по брусчатке, как по ковру".

Подвижная мягкая крыша с помощью специального механизма складывается и раскладывается всего за 30 секунд. Силовая установка автомобиля такая же, как у серийных автомобилей Aurus. В движение машину приводят бензиновый двигатель V8 объёмом 4,4 литра, мощностью 600 лошадиных сил и электромотор с высоковольтной батареей. Девятиступенчатая автоматическая коробка передач, через которую вся мощность передаётся на колёса, — полностью российская разработка.