День, когда началась война. Самые кровопролитные сражения Великой Отечественной

22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Война продолжалась четыре года и стоила жизни 27 миллионам человек. На территории нашей страны проходили самые кровопролитные бои в истории человечества. Ежедневно погибали сотни тысяч человек. Мы вспомнили самые драматические сражения.

Битва за Смоленск

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Первое трудное сражение Великой Отечественной войны. После хаотичного отступления, которое началось 22 июня 1941 года, советские войска смогли дать немцам серьёзный отпор. Битва за Смоленск шла 62 дня — с 10 июля по 10 сентября 1941 года. Советские войска даже пытались контратаковать, но развить успех не смогли. Однако им удалось сорвать немецкий блицкриг. Немцы планировали молниеносно захватить Москву, но увязли. Однако битва унесла 760 тысяч советских солдат. Немцы потеряли 250 тысяч человек.

Битва за Москву

К 30 сентября 1941 года немецкий вермахт — самая сильная армия мира — находился у стен столицы. Сражение продолжалось 202 дня. В октябре-ноябре ситуация была критической — немцы были практически в черте города, и Москву начали эвакуировать. Несмотря на огромную военную мощь, немцам не удалось прорвать оборону. За всё время боёв советские войска потеряли каждого второго солдата, немцы — каждого четвертого. Потери СССР составили 626 тысяч человек, потери нацистской Германии — 460 тысяч.

Сталинградская битва

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года и стала самым кровопролитным сражением в истории. Немецкие войска хотели прорваться к нефти Кавказа — для этого им нужно было взять город и выйти к Волге. Сражение шло практически за каждый метр. Бой продолжался 200 дней. Ценой неимоверных усилий ход битвы удалось преломить и одержать победу. 2 февраля 1943 года армия генерала Паулюса капитулировала. Битва унесла огромное количество жизней. Один миллион и сто тысяч советских солдат погибли. Немецкие потери составили 850 тысяч солдат. Кроме того, от бомб погибло 100 тысяч мирных жителей. Впрочем, некоторые историки считают, что советские потери были занижены и в реальности погибло два миллиона человек.

Курская битва

Фото © Министерство обороны

Курское сражение началось 5 июля 1943 года и продолжалось 49 дней. В ходе операции удалось окончательно преломить ход Великой Отечественной войны. С этого момента немецкие войска ушли в оборону и постоянно отступали. Танковая битва под деревней Прохоровка стала самым крупным танковым сражением в истории. Немцы потеряли в боях полмиллиона человек, советские потери оказались крупнее — погибло свыше 860 тысяч наших бойцов.

Битва за Днепр

Фото © Министерство обороны