Чемпионка мира по стрельбе умерла после тяжёлых родов, так и не успев увидеть младенца

30-летняя Бобана Момчилович-Величкович родила ребёнка три недели назад. Малыш появился на свет здоровым и сейчас чувствует себя хорошо. Однако его мама скончалась, ни разу не подержав его на руках. За несколько дней до гибели она впала в кому, из которой так и не вышла.
Во время беременности у спортсменки наблюдалась преэклампсия — опасное осложнение, сопровождаемое повышенным давлением и отёками. После родов девушке резко стало хуже, врачам одной из клиник в Белграде пришлось бороться за её жизнь. К сожалению, все усилия оказались тщетны, пишет Blic.
Уроженка сербского города Бора Бобана Момчилович-Величкович начала тренироваться в девять лет. В 2014 году она стала чемпионкой мира в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Кроме того, девушка несколько раз становилась чемпионкой Европы и принимала участие в Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро.