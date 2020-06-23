Чемпионка мира по стрельбе умерла после тяжёлых родов, так и не успев увидеть младенца

30-летняя Бобана Момчилович-Величкович родила ребёнка три недели назад. Малыш появился на свет здоровым и сейчас чувствует себя хорошо. Однако его мама скончалась, ни разу не подержав его на руках. За несколько дней до гибели она впала в кому, из которой так и не вышла.

Фото © Instagram / bobana.velickovic

Во время беременности у спортсменки наблюдалась преэклампсия — опасное осложнение, сопровождаемое повышенным давлением и отёками. После родов девушке резко стало хуже, врачам одной из клиник в Белграде пришлось бороться за её жизнь. К сожалению, все усилия оказались тщетны, пишет Blic.

Фото © Instagram / bobana.velickovic