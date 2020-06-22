Ребята из Mash практически две недели провели в красной зоне "госпиталя первого эшелона" и сняли очень крутой и важный документальный проект про работу врачей на передовой. Первая серия посвящена реаниматологам — посмотреть её вы можете прямо сейчас.
Вышел документальный сериал о ГКБ №52. Первая серия посвящена реаниматологам
В разгар пандемии сюда привозили самых тяжёлых больных — московская городская больница №52 практически сразу стала главным центром по борьбе с коронавирусом и остаётся им до сих пор.
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