Синявинские высоты: бои за память

Поисковики — это братство. Люди, которые вытаскивают солдат с поля боя, помогают им вернуться домой. Александр Николаевич Орлов — основатель движения поисковиков России. Поэтому его и называют Дед. Его отец был первым, кто стал искать пропавших на войне солдат.

Сергей Степанов, он же Длинный, ищет пропавших бойцов больше тридцати лет. Первого солдата нашёл, когда многих из нас не было на свете. Вместе с Александром Николаевичем Орловым они уже нашли восемь тысяч медальонов. Восемь тысяч солдат благодаря им вернулись домой.

Алексей Буравлёв — просто Лёха. Примкнул к поисковикам пять лет назад — недавно, по меркам братства. Лёхина мечта — однажды найти медальон, а значит, дать солдату имя.

Сергей Мачинский — руководитель одного из самых авторитетных поисковых отрядов в стране. И один из немногих, кто занимается обучением молодых.

Роман Карягин в поиске новичок, в лесу впервые. Его здесь так и прозвали — Пионер.

Для этих людей война ещё идет. И битвы — за Ленинград, за Новгород, за Карелию — продолжаются. Члены поискового братства возвращают бойцам имена, а стране — историю. Почему они это делают? Потому что так живут. И зарплату за это не получают. Кто-то занимается поиском уже полвека, кто-то пришёл в лес впервые. Чтобы понять, что чувствовали солдаты в этих окопах, траншеях и блиндажах. Ведь только находясь здесь, в полевых условиях, можно осознать тот подвиг, что они совершили. Или, по крайней мере, приблизиться к этому, ощутив ужас от осознания того, что каска, найденная в яме, — это не просто каска, внутри прилипшие волосы погибшего за меня солдата. Что медальон чаще не подписывали, чтобы не накаркать смерть. И теперь из ста найденных солдат имена обретают только трое. Остальные так и остаются безымянными, забытыми, но героями. Достойными того, чтобы их похоронили по-человечески.