Баталии в Сети за конституционную явку. Сколько людей придёт на избирательные участки

В российской медиасфере продолжаются баталии вокруг голосования по поправкам в конституцию. И главная битва идёт уже не вокруг "да" или "нет" — понятно, что большая часть пришедших (судя по опросам — две трети) на голосование отдаст свой голос за пакет поправок. Власть и радикальная оппозиция борются за количество тех, кто придёт, то есть за явку. И эта цифра не менее важна, чем доля тех, кто проголосует за. Высокая явка скажет о гражданской активности населения, о важности вопроса для простых россиян, об осознании ими чувства ответственности за свою страну и своё будущее. И, соответственно, будет проигрышем радикальной оппозиции, делающей ставку на "хомячкизацию" населения страны. Низкая же будет позиционироваться как пофигизм, мнение, что "за нас всё решили" или "нас это не касается", то есть как предмайданный психологический настрой общества, состоящего из людей, которым плевать на своё государство. И будет позиционироваться "хомячководами" как их победа.

На первый взгляд может показаться, что государственники выигрывают и эту борьбу. Согласно опросу ВЦИОМа, 68% населения готовы прийти на голосование (47% от всех опрошенных придут железно), а ещё 15% пока не определились. И всё, что останется антигосударственникам в этой ситуации, — включать занимательную математику. Утверждать, что конституцию поддержало не две трети от пришедших на выборы, а примерно 45% от всех имеющих право голоса избирателей, и тем самым "доказывать", что большинство населения страны проголосовало против поправок.

Однако, к сожалению, указанные ВЦИОМом цифры вряд ли будут соответствовать действительности. И дело не в ошибках социологов, а в настроениях респондентов. Да, сейчас люди обещают, что придут, однако 1 июля их настроение может измениться под влиянием солнца.

Проблема в крайне неудачно выбранной дате голосования. Да, Владимира Путина можно понять — президент обещал провести голосование как можно скорее и слово своё сдержал. Однако 1 июля — это разгар дачного сезона. К тому же сейчас, после отмены карантинных мероприятий, изголодавшиеся по свободе горожане в массовом порядке мигрируют за город. И часть тех, кто мигрировал, ни за какие коврижки не заманишь назад в город — они боятся заразиться коронавирусом. Особенно это касается пожилого населения — самой, как известно, активной части электората.

Власть, конечно, пытается и будет дальше пытаться убедить людей проявить гражданскую сознательность. Однако будем честны. Голосование по поправкам не носит мобилизационного характера, когда население понимает, что от их решения многое зависит (как, например, было в ходе референдума по Брекситу, когда 72% британцев прибежали на участки). И это не эмоционально-историческое голосование, когда граждане из принципа хотят принять участие в историческом моменте и тем самым выразить презрение государственному образованию, оккупировавшему их почти четверть века (как было во время голосования о вхождении Крыма в РФ в 2014 году, где на участки пришло 84% крымчан). И это даже не совмещённое голосование (каковым было, например, волеизъявление по конституции в 1993 году, когда в тот же день проходили выборы в Госдуму и Совет Федерации). При том высоком уровне политизации — не сравнимом с нынешним — на фоне событий вокруг Верховного Совета явка составила всего около 55%.

Поэтому, конечно, хочется надеяться, что важнейшие "социальные" и "суверенные" поправки привлекут на избирательные участки более 60% граждан — однако (опять же) будем честны: такой сценарий маловероятен. Будет хорошо, если явка превысит 50%, однако нельзя исключать и того, что она будет 40+.

Но это отнюдь не означает, что голосование провалилось. Просто власть не сумела достучаться до людей и объяснить им важность такого института власти, как конституция. Население страны понимает суть президентских, парламентских, губернаторских выборов, а, собственно, там и можно отслеживать динамику по избирательным циклам и смотреть, разочаровывается ли электорат в этих институтах. И если уж сравнивать цифры по голосованию в 2020 году, то лишь с 1993 годом.