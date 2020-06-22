Информация об аварийном состоянии домов может появиться в Росреестре

Сведения об аварийном состоянии жилых домов могут в ближайшее время обязать вносить в Росреестр. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что законопроект получил положительные оценки Минстроя РФ, правового управления Госдумы, а также профильного Комитета по жилищной политике и ЖКХ. Согласно документу, региональные власти будут должны внести в единый реестр выписку, в которой будут представлены сведения о состоянии жилого дома.

По мнению авторов инициативы, законопроект позволит избежать жителям страны, которые должны были быть расселены из аварийных домов, повторной покупки жилья в таких объектах.