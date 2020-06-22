Россиянам рассказали, где самое тёплое море в стране

Среди курортных направлений Черноморского побережья России самое тёплое море сейчас в Геленджике. Там температура воды около 24 градусов выше нуля. Об этом сообщает научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передаёт ТАСС.
Специалист также отметил, что на курортах Азовского моря лучшая температура морской воды наблюдается в Бердянске — 26 градусов тепла.
— Всё-таки повышается температура. Уже в Ялте и Феодосии 22 градуса температура моря, в Евпатории, Алуште, Анапе — 23 градуса, в Туапсе — тоже 23 градуса, в Геленджике — 24 градуса, — рассказал Вильфанд.
Ранее Лайф сообщал, что, по результатам исследования онлайн-сервиса бронирования отелей Tvil.ru, в этом году наиболее выгодным отечественным курортом для отдыха на море россияне назвали Евпаторию. Средняя стоимость в этом прибрежном крымском городе в период с 1 июня по 31 августа 2020-го составит 2628 рублей за ночь. А вот самым дорогим, но в то же время и самым популярным местом на полуострове оказалось село Окунёвка, где за одну ночь придётся отдать почти 12 тысяч рублей.