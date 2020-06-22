Россиянам рассказали, где самое тёплое море в стране

Ранее Лайф сообщал, что, по результатам исследования онлайн-сервиса бронирования отелей Tvil.ru, в этом году наиболее выгодным отечественным курортом для отдыха на море россияне назвали Евпаторию. Средняя стоимость в этом прибрежном крымском городе в период с 1 июня по 31 августа 2020-го составит 2628 рублей за ночь. А вот самым дорогим, но в то же время и самым популярным местом на полуострове оказалось село Окунёвка, где за одну ночь придётся отдать почти 12 тысяч рублей.