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Мужчина с психическим расстройством намеренно въехал в ворота Посольства Китая в Аргентине

После этого он потребовал вызвать к месту происшествия сапёров.

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В Буэнос-Айресе 29-летний местный житель въехал в ворота Посольства Китая в Аргентине. Об этом сообщает MZD Online.

Сообщается, что виновник, который страдает психическим расстройством, сделал это намеренно, так как хотел поговорить с послом о политическом убежище.

На место происшествия почти сразу приехали полицейские, однако виновник инцидента потребовал, чтобы туда же приехали сапёры.

Мужчина в итоге был задержан, ведётся расследование инцидента.

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