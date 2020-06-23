Мужчина с психическим расстройством намеренно въехал в ворота Посольства Китая в Аргентине

🇨🇳💥🚗 | Un hombre intentó derribar el portón de la Embajada de China en Buenos Aires con su auto. Fuentes de @CancilleriaARG aseguraron que el hombre pidió que lo atendieran y como no lo hicieron, chocó contra el edificio. pic.twitter.com/2MwLChLbBj — ᴅɪᴘʟᴏᴍᴀᴄɪᴀ ᴀᴄᴛɪᴠᴀ (@DiploActiva) June 23, 2020

В Буэнос-Айресе 29-летний местный житель въехал в ворота Посольства Китая в Аргентине. Об этом сообщает MZD Online.

Сообщается, что виновник, который страдает психическим расстройством, сделал это намеренно, так как хотел поговорить с послом о политическом убежище.

На место происшествия почти сразу приехали полицейские, однако виновник инцидента потребовал, чтобы туда же приехали сапёры.