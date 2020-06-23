Forbes составил рейтинг лучших вузов России

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" занял первое место в рейтинге лучших вузов России по версии журнала Forbes. Учебное заведение по итогу оценок в сумме набрало 68,07 балла.
В прошлом году первую строчку в этом списке занимал МИСиС, в этот раз у него только 16-е место. Следом за лидером нынешнего года идёт МГУ с 67,55 балла, на третьем месте — Московский физико-технический институт, набравший 53,04 балла. С 50,48 балла далее в рейтинге стоит Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, пятое место — у Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" с 47,77 балла.
В десятку лидеров также вошли МГТУ имени Н.Э. Баумана, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Российская экономическая школа.
Ранее Лайф сообщал, что в российских вузах ожидают сокращения числа абитуриентов-платников. При этом из-за ситуации с коронавирусом почти половина высших учебных заведений готовится к наплыву слабых поступающих.