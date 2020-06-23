Бессмертное оружие? Автомат Калашникова установил абсолютный рекорд по количеству выстрелов

Концерн "Калашников" провёл "огневые испытания" автомата АК-103 на максимальное количество выстрелов. В рамках испытаний в режиме безостановочной стрельбы автомат АК-103 показал себя лучше, чем новый автомат АК-12, недавно принятый на вооружение Российской армии. Стрельба из АК-103 закончилась на отметке в 1440 выстрелов. Само оружие при этом лишь незначительно деформировалось: от нагрева металла ствол немного "увело" вниз, однако все механизмы, включая газовый поршень и экстрактор, не были повреждены. Сам автомат при этом не загорелся: от нагретого металла расплавилось лишь пластиковое цевьё.