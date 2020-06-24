75 лет парадам Победы. Как менялись военные смотры на Красной площади и какой был самым масштабным

Самый первый Парад Победы на Красной площади прошёл 24 июня 1945 года. На Мавзолее солдат приветствовал Иосиф Сталин. Открывал парад маршал Георгий Жуков. По брусчатке прошло 35 000 человек. Знамёна немецких подразделений бросили к Кремлёвской стене. Первым туда упал штандарт личной охраны Гитлера.

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До 1965 года Парад Победы не проводился. 9 Мая даже не было выходным днём. Следующий раз победителей чествовали лишь в 1965 году. Традицию возродил новый глава страны Леонид Брежнев. Впервые в параде участвовали Егоров и Кантария, которые водрузили Красное знамя над Рейхстагом. В 1945-м их не пустили на площадь, так как солдаты плохо ходили строевым шагом.

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И вновь 20-летнее молчание. Следующий Парад Победы состоялся лишь в 1985 году — на 40-летнюю годовщину Великой Победы. На параде совместили демонстрацию старой и новой советской боевой техники. Это был последний военный Парад Победы Советского Союза. Через шесть лет страны не стало.

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Традицию парадов возродили в 1995 году. Их стали устраивать ежегодно. Для страны это было не самое победное время, и таким образом власти пытались поднять моральный дух. Парад, как некогда и в СССР, разделили на части. По Красной площади прошла историческая техника. А вот современное вооружение демонстрировалось на Поклонной горе. Там для этого соорудили сцену.

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В 2000 году состоялся последний пеший парад ветеранов войны. Пожилые участники боевых действий прошли в колоннах по Красной площади, как некогда шли в 1945 году.

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В 2005-м ветеранов по Красной Площади провезли. В финале парада их усадили в грузовики, стилизованные под полуторки времён Великой Отечественной. В параде участвовало четыре тысячи ветеранов и семь тысяч военнослужащих. Кроме того, зрителям показали авиашоу: в небе пролетели девять самолётов.

Фото © ТАСС / Жуков Сергей

Празднование 65-летия Победы в 2010 году выглядело более масштабно. По площади прошло почти 12 тысяч солдат, 161 единица техники. А в небо на этот раз поднялось 137 самолётов и вертолётов. На трибуне присутствовали многие важные гости, например канцлер Германии Ангела Меркель и глава Китая Ху Цзиньтао.

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Самый масштабный парад в новейшей истории состоялся в 2015 году. По Красной площади прошло 15 тысяч человек. В небе пролетело 140 самолётов и вертолётов. Гостям показали 194 единицы боевой техники и её новейшие образцы, например танк "Армата".

Фото © ТАСС / АР / Ivan Sekretarev