Миллионер и бывший парень Элизабет Хёрли, которая родила ему сына, покончил с собой

Тело кинопродюсера и миллионера Стива Бинга было обнаружено в Лос-Анджелесе, США, возле престижного дома, на 27-м этаже которого проживал мужчина. Правоохранители занялись расследованием дела, но пока что основной версией является суицид. По информации источников, близких к 55-летней знаменитости, в последнее время он был подавленным и жаловался на одиночество во время изоляции, пишет Daily Mail.

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Стив Бинг был очень общительным человеком, хоть и старался держаться подальше от прессы. Он получил огромное наследство в 18 лет и с тех пор ушёл в киноиндустрию, снимая фильмы и разрабатывая к ним сценарии. Также мужчина увлекался благотворительностью, жертвуя деньги на различные цели. Например, в 2009 году он оплатил самолёт для двух журналистов, которых срочно нужно было перевезти из Северной Кореи после обвинений в шпионаже.

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Но, несмотря на такое обилие свободных денег, Стив Бинг долгое время не хотел признавать своих внебрачных детей. Теперь на его многомиллионное наследство претендуют двое — Демиан Хёрли, сын актрисы Элизабет Хёрли, и Кира Керкорян, дочь теннисистки Лизы Бондер. Обоим детям пришлось пройти тест на отцовство, а Бондер даже наняла частного детектива, чтобы доказать, что ребёнок от Стива.

Фото © Instagram / elizabethhurley1

Элизабет Хёрли опубликовала печальный пост, посвящённый бывшему парню. Она признала, что у них были трудные времена, но светлых моментов было всё же больше.