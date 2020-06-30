Жизнь чернокожих не для всех имеет значение. В США, возможно, вернулся суд Линча

Век висельников

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Суд Линча в современном понимании этого выражения означает расправу над чернокожими гражданами США без суда и следствия. Исполнителями "приговора" были белокожие граждане США, и в таких случаях обходились без прокуроров и адвокатов — "приговор" выносила толпа. Афроамериканца иногда ждала петля, иногда его просто забивали. Первые случаи были зафиксированы сразу после Гражданской войны в США в 1865 году. А последние случаи жестокой расправы происходили ещё в 1960-х годах. За эти годы было убито несколько тысяч чернокожих.

Чаще афроамериканцев казнили на юге США. Исторически южные штаты были аграрными территориями, где массово использовалась рабская сила. После отмены рабства бывшие хозяева не смирились с вольным статусом бывших слуг. И крайними во всех происшествиях выставляли негров. Да, среди чернокожих был высок процент тяжких преступлений: они часто совершали убийства и ограбления. Другое дело, что убить чернокожего могли просто за нарушение правил сегрегации, например, если чернокожий зайдёт в автобус для белых людей или посетит магазин, куда афроамериканцам вход был заказан.

Два Линча

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Откуда пошло название "Суд Линча" — решить не могут до сих пор. За сомнительное право быть его родоначальником борются два жителя штата Вирджиния. Чарльз Линч был известным плантатором и жил во времена американской борьбы за независимость. Он придумал что-то вроде военного суда, на котором быстро и без особых разбирательств карал лоялистов — граждан США, симпатизировавших Британской империи, а потом заподозренных в предательстве. Впрочем, их не казнили — чаще назначали розги или тюремное заключение.

Второй претендент — Уильям Линч. Он жил, как и первый, в конце XVIII века. И он изобрёл что-то вроде товарищеского правосудия. Совместно с соседями Линч договорился, что на своей территории они сами будут ловить и судить воров, мошенников и грабителей. Но и Уильям не подвергал пойманных преступников смертной казни. И преступники необязательно имели чёрный цвет кожи. Наиболее логичное объяснение термину "суд Линча", видимо, стоит искать не в фамилии, а в английском глаголе linch, который означает "избивать". Этим взбешённая толпа чаще всего и занималась.

Современные линчеватели

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Но всё происходящее в США сегодня пока ещё оставляет больше вопросов, чем даёт ответы. Первую погибшую чернокожую нашли в парке Портленда 27 мая. Ею оказалась 31-летняя женщина. Следующий погибший был найден 31 мая, ещё один — 10 июня. Последнего погибшего нашли 17 июня. Все повешенные были молодыми людьми от 17 до 30 лет. Но ни одного доказательства того, что смерть была насильственной, полиция предъявить не может. Тем не менее люди гибнут по всей стране — в Калифорнии, Джорджии, Нью-Йорке, Орегоне и Техасе.