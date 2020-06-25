Крах доллара? Россия, Китай и Европа могут отказаться от американской валюты

Эксперты Deutsche Bank считают, что вторую волну коронавируса американская валюта может не пережить.

Как доллар убивает мир

Многие известные финансисты не раз проводили параллели между долларом и раковой опухолью. В некотором смысле такое сравнение уместно. Чтобы нивелировать на какое-то время инфляцию внутри США, доллары неоднократно "экспортировались" как в государства ближнего (для США) зарубежья, так и дальнего. В этих странах через кредиты от сторонних организаций создавалась гиперинфляция, внутренняя валюта обесценивалась и доллар принудительно навязывался как основное средство платежа.

В 2000 году доллар через гиперинфляцию полностью заместил национальную валюту Эквадора, ещё через год тот же сценарий реализовали в Сальвадоре, а весной 2009-го американский доллар таким же образом заменил из-за гиперинфляции доллар Зимбабве. Ещё через некоторое время на фоне санкционной войны, которую США развязали в отношении всех неугодных и неподконтрольных государств, одним из главных инструментов невоенного давления на другие страны стала угроза отключения неугодных от международной системы платежей SWIFT.

Слухи о том, что такой механизм могут применить к России "в наказание" за референдум в Крыму и последующее вхождение полуострова в состав страны, обсуждались около трёх лет, однако до реальных финансовых войн дело, к счастью, не дошло. Но министр иностранных дел Сергей Лавров позднее заявил, что в России реализуется процесс поэтапного отказа от расчётов в долларах, а происходит он на фоне агрессивного применения США "финансовых инструментов санкционного давления".

После того как темпы пандемии коронавируса стали выравниваться, неожиданный удар по доллару нанесли европейские финансовые институты. Главный макростратег Deutsche Bank по азиатскому рынку Самир Гоэл заявил, что США почти исчерпали запас прочности своей валюты и инвесторы всё меньше доверяют американским деньгам. Это заявление многие эксперты расценивают как первый призыв к "похоронам" доллара как резервной мировой валюты.

Империи наносят ответный удар

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Непростые отношения США с КНР (да и другими крупными странами) всегда строились на разговоре, подкреплённом силовыми действиями. После первых выстрелов в торговой войне с Китаем в правительстве Поднебесной решили не взывать к разуму американских президентов, а бить на упреждение. 23 июня 2020 года заместитель председателя Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Фан Синхай заявил, что власти Китая должны подготовиться к возможному отключению от глобальной системы долларовых расчётов в случае санкций Вашингтона.

Синхай сообщил, что речь идёт о долларовых расчётах Китая при использовании межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и системы межбанковских электронных клиринговых расчётов CHIPS — инструментов, отключением которых обычно пугают те страны, политика которых не совпадает с интересами США. По словам старшего научного сотрудника ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василия Кашина, план китайцев по постепенному выводу всей торговли из-под доллара — это не однократное действие, а целый вектор внешней политики на ближайшие годы.

Торговля Китая и США также будет постепенно "схлопываться" в ближайшие годы. Если китайцы интернационализируют юань и предложат его в качестве альтернативы доллару, это будет иметь тяжёлые последствия для США. Америка может столкнуться с резким усложнением финансирования своего бюджетного дефицита за счёт госзаимствований Василий Кашин Старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ

Пандемия и различные запреты, в том числе эмбарго на импорт товаров из "неблагополучных" стран, сделать которые таковыми можно одним распоряжением, могут стать спусковым крючком для обрушения доллара. Исходя из объективной экономической реальности, этот процесс уже может быть запущен, и привлекательность доллара, благодаря одним только стараниям КНР, будет снижаться сразу по целому ряду причин.

Во-первых , в оборот выпущен цифровой юань. Вложиться в эту валюту могут все желающие, а её стабильность и спрос на платежи в этих деньгах гарантирует китайское правительство. В теории запрет другой "крипты" и постепенный отказ от платежей в долларах могут сократить и закупки американских долговых бумаг. Что до судьбы доллара, то эксперты полагают, что при наличии хороших альтернатив валюта "агрессивной страны" просто не будет пользоваться спросом.

, в оборот выпущен цифровой юань. Вложиться в эту валюту могут все желающие, а её стабильность и спрос на платежи в этих деньгах гарантирует китайское правительство. В теории запрет другой "крипты" и постепенный отказ от платежей в долларах могут сократить и закупки американских долговых бумаг. Что до судьбы доллара, то эксперты полагают, что при наличии хороших альтернатив валюта "агрессивной страны" просто не будет пользоваться спросом. Во-вторых , процессы, организованные Китаем, могут спровоцировать настоящий экономический кризис в США, на фоне которого события 2008 года могут показаться детской шалостью. ФРС страны из-за оттока капитала и непривлекательности долговых бумаг рискует лишиться механизма количественного смягчения, который долгие годы использовали для стимулирования экономики.

, процессы, организованные Китаем, могут спровоцировать настоящий экономический кризис в США, на фоне которого события 2008 года могут показаться детской шалостью. ФРС страны из-за оттока капитала и непривлекательности долговых бумаг рискует лишиться механизма количественного смягчения, который долгие годы использовали для стимулирования экономики. В-третьих, если доля доллара в международных расчётах упадёт до определённой отметки, то перед США встанет необходимость болезненной смены экономической модели. Пока Америка будет учиться экономить, её место в мировом пространстве займут другие страны и пресловутое "американское доминирование" будет утрачено.

По словам старшего научного сотрудника ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василия Кашина, всё это приведёт к серьёзным, глобальным последствиям для США.

Невозможно будет финансировать гигантские расходы на оборону, разведку и внешнюю политику, и их придётся сокращать не на проценты, а в разы, примерно как России в 1990-е годы Василий Кашин Старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ

И здесь стоит сказать, что руководители финансовых структур оптимизма относительно скорого отказа от доллара не разделяют. Председатель правления банка "Фридом финанс" Геннадий Салыч отметил, что, несмотря на все экономические, социальные и политические сложности, с которыми сталкивается США, экономика страны остаётся крупнейшей в мире.

Главным риском ослабления доллара относительно резервных валют является политическая неопределённость перед выборами президента и чрезмерный дефицит бюджета, сочетающийся с ростом баланса ФРС. Но и в этом случае отказ от доллара выглядит нереалистичным. Если доллар начнёт обесцениваться и инфляция значительно превысит два процента, то может пойти волна девальвации национальных валют по всему миру. В конечном итоге практически ни одна валюта не избежит обесценивания из-за привязки многих региональных валют к доллару и включения его в резервы большинства стран Геннадий Салыч Председатель правления банка "Фридом финанс"

Подтолкнуть в бездну

Несмотря на то что Россия по-прежнему "держит" у себя существенные объёмы долговых бумаг США и хранит значительную часть резервов в валюте, через несколько лет ситуация может поменяться. Постоянные санкции под надуманным предлогом заставили страну переориентироваться на честные партнёрские отношения с КНР. Это привело к тому, что доля юаня в расчётах между РФ и Китаем, в первую очередь из-за непредсказуемого поведения США, уже сейчас приближается к 20 процентам. Страны вроде Ирана, которые находятся под более тяжёлыми санкциями, тоже используют юань для международной торговли. Другие партнёры, подталкивающие США к пропасти, — это страны с наиболее тесными экономическими связями с КНР.

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Но говорить о резкой дедолларизации мировой экономики пока рано. В странах с наибольшими золотовалютными запасами значительная часть резервов хранится именно в долларах. У экономически развитых стран нет никакой заинтересованности в том, чтобы доллар обесценивался или вовсе перестал быть резервной валютой, а это значит, что усилиям КНР и стран-партнёров "цивилизованный Запад" будет противостоять. Однако другая — не менее значительная и крупная — часть мира устала от манипуляций и угроз, поэтому история с замещением доллара — это фактически билет в один конец. Отказа от этого процесса, скорее всего, уже не будет, поскольку для большинства стран, с которыми у США экономические и политические проблемы, обрушение доллара — это вопрос выживания.

Эксперт ИФК "Солид" Евгений Маришин отметил, что вопрос дедолларизации изучается давно. По словам финансиста, многие компании в 2018 году совершили переход на взаиморасчёты в других, отличных от доллара, валютах, и эту тенденцию не может остановить даже новая политика ФРС с агрессивным снижением процентной ставки.

Учитывая текущие настроения в мире, политику действующего президента США, нарастающие проблемы с госдолгом США — в ближайшие 10–15 лет мы вполне можем увидеть смену резервной валюты. Начало этому процессу, вероятно, положит предстоящий финансовый кризис Евгений Маришин Эксперт ИФК "Солид"

Эксперты считают, что противодействие отказу от доллара может привести к настоящей финансовой войне. Из исторических кризисов человечество вынесло немало уроков. В том числе и страх перед тем, что финансовые и любые другие материальные споры могут всего за ночь перерасти в настоящую войну. Прибегнут ли США к силовому "усмирению" других государств, стремящихся отказаться от доллара при международных расчётах, покажет время.