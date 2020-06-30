Пенсии, автомобили и конституция. Что нас ждёт нового с 1 июля 2020 года

Льготы и индексация пенсий опекунов

Несмотря на то что все плановые индексации Пенсионным фондом РФ уже были произведены в этом году, некоторым категориям пенсионеров всё же стоит ждать небольшого повышения. Это изменение касается тех граждан, которые получают страховые пенсии и являются опекунами.

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Ранее опека приравнивалась к трудовой деятельности. То есть пенсионер, на чьём попечении были дети-инвалиды, внуки или дети родственников, оставшиеся без родителей, раньше считался работающим. Но с 1 июля в силу вступает Федеральный закон № 86-ФЗ от 01.04.2020, согласно которому пенсионеры-опекуны теперь не считаются работающими. Таким образом, индексацию пенсий стоит ожидать тем опекунам, которые фактически нигде не работают. Трудоустроенным пенсионерам на надбавку, увы, рассчитывать не приходится.

Рост тарифов ЖКХ

С 1 июля традиционно происходит повышение тарифов в платёжках за квартиру. Исключением, несмотря на экономические потрясения от коронавируса, не стал и 2020 год. Предельные индексы повышения тарифов ЖКХ в различных регионах были утверждены правительством ещё в октябре прошлого года. Согласно распоряжению № 2556-р, в Москве тарифы с июля увеличатся максимум на 5%. В Московской области эта ставка будет ниже и составит не более 4,1%. Самое незначительное подорожание услуг ЖКХ стоит ждать жителям Ненецкого автономного округа. А по-настоящему раскошелиться придётся жителям Чеченской Республики, где стоимость ЖКХ вырастет аж на 6,5%.

Фото © ТАСС / Владислав Шатило

Некоторые регионы решили провести повышение тарифов не с 1 июля, а позже. В их число вошли Московская область, где с 1 июля не возрастут только цены на газ, и Иркутская область, где цены на холодную и горячую воду также поднимутся чуть позже.

При этом часть регионов и вовсе не станет поднимать цены на некоторые услуги. Так, стоимость вывоза твёрдых бытовых отходов останется на прежнем уровне в Волгоградской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях, а взносы на капитальный ремонт не будут расти в Иркутской и Рязанской областях.

Занимаем себя сами

Специальный налоговый режим для самозанятых может быть введён во всех регионах России также со второго полугодия. "Пока он вводится в 23 регионах России, — говорится на сайте Федеральной налоговой службы. — С 1 июля остальные регионы по своему желанию смогут также присоединиться к эксперименту. Это решение власти регионов будут принимать самостоятельно".

Упрощённый налоговый режим, который действует с 2019 года в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области, с 1 января этого года смогли на себе опробовать и жители Санкт-Петербурга, Ростовской и Челябинской областей, Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Он предполагает, что те предприниматели, у которых нет в штате работников и чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц, могут платить даже не шесть, а четыре процента подоходного налога, если работают с физлицами.

Смартфоны с российским ПО

Большой сюрприз подготовили законодатели в новом полугодии и для рынка мобильной связи. С 1 июля все иностранные компании будут обязаны предустанавливать на свои гаджеты отечественное программное обеспечение. Увы, перечень продуктов, которые подвергнутся "перепрошивке", пока не определён, равно как и список софта. Но многие компании уже готовы к таким изменениям. Как ранее писал Лайф, установить отечественное ПО на свои устройства готовы Samsung и многие известные китайские производители.

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— Подписанный закон не повлияет на стратегию Samsung Electronics на российском рынке, мы готовы выполнить требования регулятора, — сказали Лайфу в пресс-службе компании.

"Мы готовы приветствовать данную инициативу, если она будет эффективно работать в интересах всех сторон: пользователи получат качественное ПО, создатели софта смогут представить свои продукты широкой аудитории, производители смартфонов успеют подготовиться к июлю 2020 года, — отметили в пресс-службе Vivo. — Закон не повлияет на стратегию Vivo на российском рынке. Компания готова изучить требования и начать подготовку устройств для продажи в России в соответствии с принятым законом".

Не стал сюрпризом закон и для Xiaomi. В компании заявили, что поставляют "смартфоны на самые разные рынки", а потому заранее локализуют их под те или иные требования. "Более того, в России активно практикуем предустановку приложений от локальных разработчиков, — добавили представители компании. — Принятие этого закона в том числе содержит преимущества для компании. Одной из сложностей является наличие на рынке достаточно большого количества серых смартфонов, которые реализуются через неофициальные каналы продаж. Вероятнее всего, российское ПО в этих устройствах не устанавливается, значит, закон также позволяет бороться с подобным импортом. Для нас это, несомненно, плюс, поэтому никаких неудобств мы не ожидаем".

Куда более сложной может быть ситуация с "яблочными" смартфонами. Дело в том, что политика компании вообще не позволяет перепрошивку девайсов, а тем более предустановку определённого софта. Если компания пойдёт на такой шаг, чтобы не потерять российский рынок, отмечают эксперты, то на использовании подобной практики могут настоять власти Китая или европейских стран.

В качестве одного из вариантов можно рассматривать и полный уход компании из Купертино с российского рынка из-за относительно небольшого объёма выручки. ООО "Эппл рус", российское представительство Apple, в 2018 году заработало лишь 197,2 млрд рублей (около $3 млрд по курсу ЦБ РФ на 3 декабря 2019 года), а это чуть больше 1% мировой выручки Apple.

Правый руль — вне закона?

Мощный удар по рынку бывших в употреблении автомобилей из Японии нанесёт новый ГОСТ 33670-2015 технического регламента Таможенного союза. Он вступает в силу с 1 июля и, по оценкам экспертов, фактически уничтожит существующую на Дальнем Востоке практику вождения праворульных автомобилей. Документ не только значительно усложнит ввоз авто на территорию России, но и дальнейшую постановку на учёт. В этой связи использование надёжных и относительно недорогих японских иномарок на вторичном рынке станет попросту бессмысленным.

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Это вовсе не означает, что все праворульные авто окажутся вне закона. Под действие регламента попадают лишь автомобили, ввезённые на территорию страны после 1 июля, но экономические последствия использования японских иномарок их владельцы уже ощутили в минувшем году. Из-за отсутствия модулей ЭРА-ГЛОНАСС многим из них приходилось выкладывать по 30–40 тысяч рублей за дооснащение автомобиля.

Новый основной закон

Главным и, пожалуй, самым спорным изменением в жизни страны может стать новая конституция. Голосование за поправки в основной закон пройдёт 1 июля. Однако в случае одобрения поправок в конституцию соответствующий указ о вступлении поправок в силу ещё должен будет подписать действующий президент страны.

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В числе поправок — такие пункты, как создание федеральных территорий с назначением на них местной власти, запрет действий по изменению границ РФ, правопреемственность СССР, упоминание Бога, защита исторической правды, установка приоритета семейного, а не общественного воспитания и образования и признание детей важнейшим достоянием страны. Новый основной закон в случае его принятия установит государствообразующим русский язык, а культуру признает уникальным наследием. При этом будет закреплено и положение о самобытности культуры народов, и защита прав, и поддержка соотечественников за рубежом. Всего поправки будут внесены более чем в 40 различных статей. Подробнее о каждой из них можно прочитать на специальном сайте избиркома.

В числе весьма спорных, особенно по мнению оппозиции, поправок — закрепление приоритета Конституции РФ над международным правом и так называемое обнуление президентских сроков.

При этом сам действующий глава государства объяснил, почему поправка об "обнулении" президентских сроков нужна стране и почему он не исключает возможности баллотироваться на новый президентский срок в случае её принятия.

"Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в конституции. Посмотрим, там видно будет", — сказал Владимир Путин в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". По словам президента, "если этого (принятия поправки в конституцию. — Прим. Лайфа) не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнётся рысканье глазами в поисках возможных преемников".