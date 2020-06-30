Власти США противостоят Google, Apple и Facebook. Почему России это выгодно?

ИТ-корпорации душат конкуренцию, это факт. Нельзя, чтобы их деятельность слабо контролировалась государствами. В таком случае у компаний, растущих органическим образом, просто нет шансов на успех.

Страны США и Европы всё жёстче относятся к деятельности крупных американских цифровых корпораций, таких как Google и Facebook. Они стабильно разворачивают антимонопольные расследования, причём повод не всегда есть. Бывает, они проводятся, просто чтобы напомнить компаниям, что их деятельность контролируется.

Антимонопольные разбирательства в последние годы — тренд регулирования деятельности крупнейших технологических компаний. По данным американского медиа Morningstar, доля "Фейсбука" на рынке социальных сетей составляет 59%, а Google удерживает 90% рынка онлайн-поиска и 41% глобального рынка онлайн-рекламы.

Штрафы бывают крупными. С 2017 по 2019 год компания Google была трижды оштрафована Европейской комиссией на общую сумму в 8,25 миллиарда евро, а это третья часть её выручки в 2018 году. Все три раза корпорацию обвиняли в злоупотреблении положением монополиста: использовании доминирующего положения в операционной системе Android, подтасовке результатов поиска в пользу собственных сервисов и нарушении европейских норм конкуренции на рынке рекламы.

Евросоюз осознаёт угрозу, исходящую от ИТ-корпораций. Другие также платят крупные штрафы: Microsoft обязали пополнить казну на 1 миллиард долларов за нарушения антимонопольного законодательства в 2008 году, в 2017-м Европейский союз оштрафовал Facebook на 122 миллиона долларов за нарушения, допущенные в связи с приобретением мессенджера WhatsApp.

Российский рынок американские компании заняли не менее прочно. Если верить данным ирландской компании StatCounter, у нас в первом квартале 2020 года доля Google в поиске составила около 52%, при этом крупнейший российский поисковик "Яндекс" отстаёт больше чем на 7%. "ВКонтакте" в свою очередь лидирует в сегменте социальных сетей, но ей в спину дышит Facebook: 28% против 14% у американской компании.

Как антимонопольные расследования повлияли на Россию?

Жёсткие антимонопольные меры — единственное эффективное средство сохранить конкуренцию на ИТ-рынке. Органически растущие конкуренты не представляют опасности для транснациональных цифровых гигантов. В последние годы США пристально контролирует деятельность ИТ-гигантов.

— Законодательство США занимает протекционистскую позицию. Платформы были освобождены от ряда исков. Google, например, получала иски из других стран, но по закону Штатов она не обязана была нести ответственность за подобные нарушения и освобождалась от исполнения решений иностранных судов, — говорит директор Института проблем правового регулирования ВШЭ Анна Дупан.

Вскоре в США поняли, что доминирование их корпораций наносит вред странам, в частности — и самим Штатам. Поэтому они призвали их исполнять законодательства стран, в которых они работают.

— Штаты решили пересмотреть подход к платформам. Это плюс, потому что Штаты, как и другие страны, готовы работать с платформами, не только поддерживая их, но и призывая исполнять законодательства стран, в которых они работают, — продолжает Анна Дупан.

Какие меры нужно предпринять?

— В России давно антимонопольные пакеты, правки тоже предлагаются. В ближайшее время изменения тоже будут рассматриваться. Ранее предлагалось выявлять влияние компании, защиту интеллектуальной собственности, — говорит директор Института проблем правового регулирования ВШЭ Анна Дупан.

В случае с ИТ-корпорациями важно, чтобы они хотя бы начали вести диалог с государством. У "Гугла", "Фейсбука" и "Твиттера" нет локального представительства, поэтому они не подчиняются местному законодательству.

Когда они этого не делают, начинается работа в угоду своим интересам. Например, удаление невыгодных для себя постов. Так, "Фейсбук" блокировал посты с фотографией советского солдата на Рейхстаге, "Ютуб" без причин удалил ролик Александра Малькевича, где он разоблачал фейки. Потому что выписать штраф и восстановить справедливость нереально.