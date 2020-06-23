Почём рыбка? Сколько платят за провокации против голосования

Сначала была пауза. Сразу после объявления о начале обсуждения поправок в конституцию. Видимо, никто из заокеанских партнёров не верил до последнего момента, что Путин решит, что пора что-то делать с конституцией 90-х годов. Видимо, своим движением в сторону обновления основного закона страны он смешал кому-то карты.

Хотя всё было понятно: с 90-х страна прошла огромный путь и сформировала совершенно независимую политику — у неё за спиной уже были и кризисы, и подъёмы, и Крым, и Сирия, и много ещё чего, что радикально изменило представление русских о собственной стране и о том, как тут должно всё быть устроено. И, конечно, запрос на справедливость, в том числе и социальную. Собственно, про это все поправки.

Но нашим друзьям со всех сторон именно это и не нравится. Они привыкли "рулить процессами" в послушных странах, а тут вдруг такое несогласие и неподчинение. И вот, перегруппировавшись, заинтересованные стороны дали команду "фас" — и вдруг, как по мановению волшебной палочки, появилась секта "антипоправочников" и получила вдруг широкие возможности не только в соцсетях. И вот уже на одной маленькой и свободной радиостанции каждый ведущий и каждый гость обязательно должен скривить улыбочку, когда речь идёт о поправках.

И, не стесняясь своего журналистского статуса, заместитель директора радиостанции в эфире произносит: "Конечно, я пойду и буду голосовать против!" — и все одобрительно кивают. Потому что у них установка такая — донести до слушателей конкретный месседж — "вы должны быть против". Если это не называется "пропаганда", тогда что же это такое? Старается как может Ходорковский, уже привлекающий к пропаганде сторчавшихся кокаиновых "моделей" типа приснопамятной Водонаевой, которая между своим бредом о том, как нужно жить и стоит ли быдлу рожать, несёт месседж про поправки.

Но мы знаем, как называется эта "волшебная палочка" применительно к нашим оппо — она тупо называется "доллар". Ведь не случайно большой любитель денег Алексей Навальный моментально переобулся в воздухе. И если раньше он бубнил про то, что конституцию пора менять, то теперь он уже против поправок со всем пылом любителя донатов и биткоинов.

Подключилось к движухе и движение "Голос", которое должно по уставу присматривать за справедливостью волеизъявления — теперь оно рассылает методички о том, как при помощи эмоциональных фоточек с различного рода задержаний торпедировать само голосование. Алё? Это как? Вас сюда пустили под разговоры о демократии, а вы конкретно вмешиваетесь в выборы. Но таких любезников ещё вагон и маленькая тележка. Причём, глядя на некоторых, хочется просто спросить: "А ты-то куда, гунявый?". Поэтому читать расследование, опубликованное автором Головановым, и смешно, и страшно.

Начиная с того, как выходцы из "Открытой России" и "Школы местного самоуправления" организуют кампанию "НЕТ". И чего там только нет. Собственный медиаплан, по которому надо до 25 июня "разместить в Сети 20 видеороликов о "провалах В. Путина за 20 лет его правления" в расчёте на "создание медиаволны, которая выведет людей на улицы". Плюс рекомендации по карикатурам на Путина (я-то, наивный, считал, что художники сами решают, над чем им работать). Потом "импровизированный протест" должен провести акции гражданского неповиновения — на это выделяется 200 волонтёров, запуск вирусной кампании в сетях "ЯПротив" и так далее.

Насчёт импровизации мы это уже в первые сутки поняли, когда вся эта свора бросилась по команде отрабатывать бабло. А-пропо "деньги". Прелесть документов, которые опубликованы мосье Головановым, видно их движение и предназначение. Речь идёт о той, кому поручено на этой территории организовывать весь этот "народный протест" — о мадам Наталье Шавшуковой — основательнице "Школы местного самоуправления".

Той самой, которая в 2018 году вместе с другой антипоправочницей Юлией Галямовой прошла обучение в США на курсах политического лидерства, организованных Госдепом США. Можно примерно представить, чему их учили. И только одно можно сказать точно: их хорошо научили собирать бабло на протестный движ.

Сегодня они сотрудничают с двумя американскими фондами — NEW и Free For Russia, от которых получают ежемесячное финансирование в сумме 20,6 тысячи долларов США на подготовку оппозиционных кандидатов в депутаты всех уровней в рамках проекта "Школа местного самоуправления". Кормится ШМС и от российского представительства немецкого Фонда Фридриха Наумана, который оплачивает орграсходы на проведение тренингов для участников протестных акций из числа сторонников ОР и ФБК Навального.

Для тех, кто не в курсе, у каждой немецкой парламентской партии есть свой фонд, куда государство сливает астрономические суммы "в целях поддержки демократии". Так вот этот фонд конкретно принадлежит партии социалдемократов ФРГ. Той самой, которая в 20-е годы прошлого века устроила кровавую бойню на улицах Берлина (резали коммунистов), в результате чего на выборах проиграла национал-социалистам. Дальнейшее вы знаете.

А сейчас, будучи самой отстойной партией страны, с помощью вот таких фондиков спонсирует внаглую левых экстремистов и "Антифа", старательно раскалывая страну. Но бог с их страной, у нас своя имеется, и не дело Фонда Фридриха Наумана здесь устанавливать свои порядочки.

Из смешного: даже поляки решили поучаствовать в свержении режима и Fundacją Centrum Stosunków Międzynarodowych прям от сердца оторвал целых 2500 долларов на это дело. Сусанин, жги! Ну, в общем, картина понятная — гнусь из-за границы нашла себе такую же гнусь внутри России. И старательно её опыляет.