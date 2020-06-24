Экс-министру Абызову продлили арест на три месяца

Экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в миллиардных хищениях, продлили арест ещё на три месяца. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Мера пресечения также была продлена ещё пяти фигурантам дела: Сергею Ильичеву, Николаю Степанову, Александру Пелипасову, Михаилу Русакову и Галине Фрайденберг. Все обвиняемые участвовали в заседании по видео-конференц-связи.