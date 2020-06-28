Почему славяне жили в Скандинавии до викингов и при чём здесь древние арии

Даже школьники знают: в Средние века Скандинавию населяли викинги — суровые, яростные воины, захватчики, наводящие ужас на древние города Европы. Но откуда они появились? И кто населял Скандинавию раньше — до викингов? На этот вопрос могут ответить последние исследования шведских генетиков.

Охотники, родственники ариев из Аркаима

Впервые первобытные охотники появились на берегах Скандинавии во времена раннего мезолита — в XV–XII тысячелетиях до нашей эры, когда горы и берега полуострова стали постепенно освобождаться от ледников. Археологам известно около 100 стоянок этих охотников. Исследование их останков позволило учёным определить, что по женской линии они были родственниками финнов, эстов и саамов. Этим людям приходилось выживать в суровых условиях севера, поэтому орудия их труда были примитивны и просты — каменные наконечники стрел, толстые резцы, рубила, отщепы из доломита и кремния, пластинчатые ножи и дисковидные топоры.

Авторитетный американский специалист по древней Скандинавии Т. Дуглас Прайс считает, что заселение полуострова шло медленно. На севере люди появились только IX тысяч лет назад. Их быт был похож на быт саамов — люди кочевали за стадами диких оленей, во время нереста лосося переселялись к рекам, били морского зверя на побережье. На территории Швеции они охотились на зубров, туров, рыбачили. Со временем стали обрабатывать землю, лепили из глины примитивную посуду.

Фото © Getty Images

Исследование останков семи первобытных охотников, найденных у озера Веттерн (Швеция), показало, что генетически они были связаны с представителями ямной культуры, которая в IV тысячелетии до нашей эры занимала территории от Днестра до Южного Урала. А найденная гаплогруппа U-2 (определённые генетические метки) часто встречалась у жителей Синташты — цивилизации ариев, самым известным городом которой являлся Аркаим. Люди с такими генетическими маркерами жили на юге Урала и в Зауралье ещё III тысячи лет назад. Следовательно, древнее население Скандинавии было как минимум родственным населению на территории России.

Воинственные кочевники

В конце III тысячелетия до нашей эры мирные охотники были вытеснены с полуострова более агрессивными и организованными представителями культуры боевых топоров. Цивилизация этих воинов-кочевников стремительно распространилась по Европе благодаря их воинской организации и оружию — каменным и бронзовым топорам. Впервые высадившись на берегу Осло-фьорда, агрессоры быстро расселились по южному берегу Скандинавии вплоть до Уппланда.

Именно с ними связывают появление в Скандинавии петроглифов — выбитых на скалах рисунков. Древность петроглифов, найденных в коммуне Танум, в лене Вестра-Гётеланде (Швеция) оценивают в 3700 лет. На танумских рисунках изображены сцены морской охоты, битвы, поединки, солнце и древние боги с огромными головами или, возможно, люди в ритуальных головных уборах. Наскальные рисунки Норвегии этого периода изображали охоту на животных или бытовые сценки вроде разделки туши добытого оленя. Всего на полуострове было найдено не менее трёх тысяч захоронений этого периода.

Кем же были эти люди?

Фото © Getty Images / Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

Скандинавию заселяли с двух сторон. Современные европейские лингвисты признают этих переселенцев носителями индоевропейских языков. Но означает ли это, что они были ариями? На этот вопрос постарались ответить учёные-генетики из университета города Уппсала (Швеция) Матиас Якобссон и Торсен Гюнтер. Они исследовали останки 11 представителей культуры боевых топоров, которые жили в период с 3330 по 1665 год до нашей эры, и обнаружили, что некоторые из них — выходцы из прикаспийских и причерноморских степей.

Так, изучив геном мужчины из захоронения Вергсгрейвен недалеко от Стокгольма, генетики открыли, что скотовод, живший в 2620 году до нашей эры, оказался настоящим арием, выходцем из российских степей. Метки на его "мужской" Y-хромосоме показали, что он имел гаплогруппу R1a, к которой принадлежит почти 50% современных русских мужчин. Более того, он мог быть восточным славянином, так как имел субклад (ветвь гаплогруппы) R1a Z283, который и доныне является одним из трёх самых распространённых субкладов у русских мужчин. Это значит, что у него и у трети русских мужчин был один общий предок.

Фото © Getty Images / Smith Collection / Gado

Шведские генетики пришли к выводу, что в III–II тысячелетиях до нашей эры население Скандинавии состояло из двух групп. На южном берегу полуострова жили смуглые, но светлоглазые люди — скорее всего, они проникли на территорию полуострова с юга, постепенно заселяя Данию и острова Балтийского моря. Население севера было более разнообразным — здесь жили и брюнеты, и блондины. Цвет глаз мог быть разным, но кожа была более белой. Эти люди пришли в Скандинавию с территории России.

Славяне побывали везде

Фото © Getty Images / Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

О том, что в Скандинавии и даже в Исландии были найдены славянские жилища — квадратные полуземлянки, которые восточные славяне строили вплоть до X века, упоминает и профессор Пшемыслав Урбанчик из Института археологии Польской академии наук.

Он указывает, что подобные жилища нельзя спутать с домами германцев. Славяне строили квадратные полуземлянки с узкими входами на всей территории своего обитания — от Днепра до Эльбы и от Балкан до Балтики. Древние славянские жилища, оказывается, встречаются в Швеции, Дании и даже Норвегии. К сожалению, по строениям археологи не могут определить, какие именно славяне забрались так далеко на север. Польский профессор предположил, что, скорее всего, это были полабские славяне — венды, вагры или ободриты.

Всё смешалось в доме у викингов

Фото © Getty Images / NC Wyeth / Image by Hulton Archive

Но вернёмся к древнему населению Скандинавии. Разумеется, на её территории жили не только славяне. Например, при изучении останков мужчины из захоронения в шведском Рёссберге обнаружили гаплогруппу IJ-M429, свойственную догерманским племенам Европы. Гаплогруппа H1c, найденная у древнего населения полуострова, встречается у современных народов Западной Африки и в Испании — у басков и андалузцев. А метки K1b1a1 и H6a встречаются у евреев-ашкенази.

Найденная шведами у древних кочевников гаплогруппа U5b1d2 и сейчас распространена в Скандинавии. На юге её носителями являются 30% населения, а на севере — до 50%. Она лучше всего сохранилась там, где народы меньше всего смешивались. Кроме того, была найдена гаплогруппа U4c1a, сохранившаяся у современного населения полуострова. За пределами Скандинавии она встречается у обских угров, саамов и народов Пакистана.

Германцы опоздали

Германские народы появились на полуострове лишь в первых веках нашей эры. Они вобрали в себя аборигенов, научились обрабатывать металлы и стали активно торговать с народами Средиземного моря, поставляя им янтарь. К V веку они основали цивилизацию "железного" века, который почему-то принято называть "римским".