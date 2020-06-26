Чистые голоса. Избиратели могут быть спокойны за свой выбор, даже за дистанционный

Голосование за поправки в конституцию — это общероссийский народный референдум. Каждый гражданин может сделать свой выбор. В связи с пандемией коронавируса ЦИК приняла специальное положение "О порядке общероссийского голосования". Теперь любой избиратель может позвонить в свой участок, и к нему на дом отправят выездную комиссию. Для этого не нужны справки или какие-то другие документы — если человек не хочет рисковать своим здоровьем и идти на участок самостоятельно, представители УИК придут к нему домой, не станут входить в квартиру, а будут общаться, соблюдая социальную дистанцию. Заполненный бюллетень избиратель сможет поместить в переносную урну.

Если в одном доме много не желающих идти на участок, к ним во двор приедет автомобиль избирательной комиссии со специальными документами, подтверждающими полномочия представителей Избиркома.

Кроме того, граждане, проживающие в Москве и Нижегородской области, могут проголосовать онлайн — через "Госуслуги". Для этого нужно было до 21 июня подать заявку на сервисе, оставить свой голос также можно с 25 июня по 1 июля. Тем, кто проживает не по месту прописки, следовало до 21 июня взять открепительный лист в МФЦ, чтобы проголосовать по тому адресу, который удобен.

Система дистанционного электронного голосования не даёт сбоев, любые попытки двойного голосования будут выявлены. Возможность дважды проголосовать для одного и того же избирателя отсутствует: повторный голос в любом случае не будет учтён.

Все данные избирателей на участках и через электронное голосование уже сейчас проходят сверку. Тех, кто подавал заявку на дистанционное голосование, вычеркнут из списков избирателей на участках.

Граждане, которые попытаются проголосовать дважды, будут привлечены к административной и даже к уголовной ответственности.

В первый день голосования, 25 июня, в дистанционном электронном голосовании приняли участие более 550 тысяч москвичей. Двое избирателей заявили о том, что им удалось проголосовать дважды. При этом система зафиксировала и другие попытки её обмануть — их десятки, но все безуспешны. Поэтому, очевидно, что заявления двух избирателей — это заранее спланированная провокация. Списки проголосовавших проверяются автоматически и вручную, чтобы исключить возможность "удвоения" голосов.

Если вы не успели подать заявку на участие в электронном голосовании, оставить свой голос можно следующими способами:

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

— посетить ближайший избирательный участок. Найти таковой можно здесь с помощью специального сервиса на официальном сайте ЦИК, либо в личном кабинете на портале "Госуслуги", либо позвонив в справочный центр ЦИК России по бесплатному номеру;

— альтернативным вариантом является голосование вне помещения УИК. Для этого нужно обратиться в ближайший участок голосования лично, либо через родственников, либо через волонтёров. Там гражданин сам или его доверенное лицо договорится об удобном дне и времени для визита члена избирательной комиссии. Важно! Первое: эта услуга доступна только по месту прописки. Второе: услугой можно воспользоваться вплоть до 17:00 1 июля;

— если гражданин в дни голосования окажется в больнице, в месте содержания под стражей, на военном объекте или на вахте, он может проголосовать по месту временного пребывания. Но! Предварительно гражданин должен подать заявление в соответствующую участковую комиссию не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования;