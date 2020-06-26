На кол — как на трон. Почему Навальный опять не угадал результаты явки и плачет в "Твиттере"

Что-то у нашего голубоглазого фюрера истерика: он так долго рассказывал, что на голосование никто не придёт, что сам в это поверил. А так как цифры с его хотелками не бьются, то у него всё смешалось в голове. Только что телеграм-каналу Mash стало известно, что 78,6% проголосовавших по поправкам в конституцию их поддержали. Согласно новым данным, готовы первые экзитполы после 1,5 дня голосования (данные из ФОМ на 15:00), из которых следует, что большая часть избирателей сказала "да" реформе конституции, 20,6% — против, 0,8% испортили бумажки. А по информации ЦИК, которая публиковалась ранее, явка за первый день составила 9,2% (или более 10 млн проголосовавших).

Теперь он настолько дезориентирован, что раздаёт своим хомячкам всякие странные методички. Как бы сказать помягче — разнонаправленные. Внезапно "центр Навального в Томске" в паузах между публикациями инструкций, как испортить бюллетень (интересно, а это законно — такие советы давать?), возмущается, что дачникам обещают привезти машину для голосования.

Эх, молодёжь, какие же вы тупые. Когда вашему кумиру Ельцину надо было кровь из носу провести "нет-нет-да-нет", так он достучался практически до покойников. Мне лично, подыхающему в реанимации 50-й больницы без московской прописки, прямо на смертном одре всучили бумажку подписать. Ельцинская родина, она такая была — коли ей чо надо, то из зубов вырвет ваш голосок. С тех пор так без голоса и хожу. А вас сейчас вдруг возмущает, что дачникам предложили проголосовать.

Совсем вы тут ожирели и края потеряли. Спокойные времена удивительным образом порождают бессмысленное поколение. И это — вы. И ничего лучше "умного голосования" вам не спустили с вершин политической мысли. Нет, дорогой читатель, я не шучу — провинциальные ячейки Навального не далее как 23 июня сего года опять бубнили про "умное голосование". Это то самое, результаты которого мы видим в Москве, когда в МГД прошли совершенно фриковые персонажи типа самокатчицы Бесединой и не-в-себе-Шуваловой. Скажите спасибо своему вождю.

Вообще-то, чего можно ожидать от хомячков, которые до сих пор вешают лапшу на уши своей аудитории текстами типа "Сменяемость власти — вот стандарт мировой политики"? Сменяемость власти — это, конечно, хорошо, только у меня для вас есть плохая новость — нет никакого "стандарта мировой политики", собственно, никакой "мировой политики" тоже нет. А есть натуральная кампанейщина в духе сталинских процессов.

Вот сегодня (по велению мыслителей из демпартии США) "стандарт" — стоять на коленях перед погромщиками и каяться в рабстве. Ну давайте, начинайте. Это ваше дело — придумайте себе прапрадедушку рабовладельца в Рязани и Тюмени и кайтесь. Остальные — нормальные люди — будут очень веселиться, глядя на то, как вы отрабатываете "стандарты мировой политики".

Ох уж эти неучи. Ну понятно, у них вождь такой, который так и не ответил на классический вопрос Паркера-Кононенко — где именно он получил свой "диплом адвоката" и по какому праву?

Особенно доставляет, как радетель прогресса и прекрасной России будущего вдруг становится натуральным луддитом и призывает не верить электронному голосованию. Погодите, а как же цифровизация, диджитальность, мобильность — вот это всё? Могу представить, какой бы вой стоял, если бы не ввели электронное голосование, — "режим не заботится о гражданах в условиях эпидемии!", "навеки отсталая Рашка!" — вот это всё. Потому что этим людям плохо будет всегда, пока они не сядут на хоть какой-нибудь трон и не начнут пасти народы и набивать карманы. Вот последнее Навальный умеет делать лучше всего, так что все перспективы его руления мы представляем себе. Спасибо.

Конечно, аналитические способности у персонажа где-то на уровне колёсного трактора "Беларусь" — он никогда ничего не угадывал. И вся истерика Навального перед первым днём голосования — это ничто по сравнению с нынешней, когда количество принявших участие в голосовании, как бы это вежливо сказать, сильно отличается от тех цифр, которые нам предсказывала оппозиция.

И тут уже на помощь вождю спешит косноязычная мадам Соболь, чей русский язык ещё хуже её английского: "Сообщений о принуждении к голосованию как бюджетников, так и сотрудников различных предприятий на моей памяти никогда не было так много, как в этот раз". Упс, а у Эллы Памфиловой, например, совсем другие данные. И кому больше верить — Памфиловой, которая уже показала свою жёсткую принципиальность не на одних выборах, или напёрсточнице, которая притаскивает какие-то левые экспертизы от каких-то левых экспертов? Я имею в виду дело замруководителя Департамента образования Москвы Смирницкой, когда ей приписывали не её текст и не её голос.