Рекорды домашней кассы. Топ лучших фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра Wink

Просим любить и жаловать, новый выпуск рубрики COWINK-20. В нём Лайф и цифровой видеосервис "Ростелекома" Wink еженедельно рассказывают о самых популярных в России сериалах и фильмах. Платных и не очень. Ни слова больше — к чарту.

"Их было десять" берут количеством и вторую неделю подряд никого не пускают на первую строчку. "Соник" тоже не сбавляет скорость и всё ещё держится на втором месте. Итого скоростной синяк не вылазит из чарта рекордных 11 недель!

"Мост" и "Предок" выбрались со дна и разбавили элитную пятёрку. Первый проект — детективный сериал платформы START про два загадочных убийства, случившихся в двух разных странах. "Мост" является российской адаптацией шведско-датского сериала Bron/Broen. "Предок" — отечественная комедия про отца, который познаёт современные молодёжные тренды, дабы сблизиться с сыном.

Пройдёмся по новинкам из нижней части списка. "Пушистые мошенники" — мультфильм про дерзкую ежиху и инициативную белку, которые хотят украсть бриллиант у медведя. "Почти знамениты" — добрая комедия про трёх женщин, которые объединяют усилия, чтобы достичь славы на поприще артиста. "Вне игры" — совсем свежая спортивная драма, в которой Бен Аффлек играет почти самого себя — разочаровавшегося в жизни мужчину, который ушёл в запой.

К лузерам. С прискорбием сообщаем, что с орбиты главной двадцатки сошёл "Спутник". Новый продюсерский проект Фёдора Бондарчука продержался в топе достойных восемь недель. Ждём повторного запуска.

Сорвался с небоскрёба топ-20 и темнокожий Человек-паук из одноимённого мультфильма с подзаголовком "Через вселенные". Повторимся, картина — бомба. Отличный саундтрек и ещё лучше — визуальный стиль.

Не ожидали мы увидеть среди павших и Малефисенту на пару с доктором Дулиттлом. Ибо каждый из этих персонажей весьма популярен. Как пример: картина с Робертом Дауни – младшим провисела в топ-20 аж девять недель.

Переходим к чарту бесплатного контента. Традиционно быстро пробежимся по первой пятёрке. "Приключения Ам Няма" — всё ещё на первом месте. В списке — 12 недель подряд! На второе место неожиданно приземлилась "Пчёлка Майя". "Щенячий патруль" нагрянул на третье место. "Маша и Медведь" впервые довольствуются четвёртой строчкой. Замыкает же пятёрку запись боя Блейдса и Волкова в UFC Fight Night.

Что по новым гостям? Вашего Бена Аффлека и там и здесь показывают. Старенький, но отличный фильм с его участием — "Исчезнувшая" — занял восьмое место. Стоит посмотреть, если ещё не. Плохие фильмы до шорт-листа "Оскара" обычно не доходят.

Немного странно видеть строчкой ниже картину "Ван Гог. С любовью, Винсент". Это красивый, но всё же своеобразный мультфильм с рейтингом 12+ про… Нет, не угадали. Не про жизнь известного живописца, а про его смерть. Ещё одна затравка: "Ван Гог. С любовью, Винсент" — первый в мире полнометражный фильм, нарисованный масляными красками. Уникальный экспириенс при просмотре картины гарантирован.

Удачно в чарт залетел "День выборов". Хорошая народная комедия от любимцев публики "Квартета И". Если вы когда-то сталкивались с франшизой "О чём говорят мужчины", то знайте, что "День выборов" — это своего рода приквел.

"Губка Боб Квадратные Штаны" стартовал на прошлой неделе с завидной третьей строчки, а на этой уже его нет даже в двадцатке. К слову, скоро премьера экранизации этого мультфильма. Готовы поспорить, как только цифровой релиз доберётся до России, будем его чествовать в главной двадцатке.