"Вы сумеете добиться очень многого". Путин обратился к российским выпускникам — видео

Президент РФ Владимир Путин обратился к российским выпускникам и поздравил их с окончанием школ и университетов, пожелав им найти своё настоящее призвание и особенный, "ни на кого не похожий путь".

— В этом году выпускные вечера проходят одновременно и у школьников, и у студентов, что делает этот праздник ещё более ярким, торжественным, объединяющим. Выпускной — это особенный неповторимый день! Вы пересекаете рубеж, за которым открывается совершенно новый этап жизни, где всё будет зависеть от ваших собственных решений, от того, как проявятся, раскроются ваши знания, способности, лучшие черты: и в предстоящей работе, и в учёбе, — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что нынешние выпускники — замечательное поколение, будущее которых находится в их собственных руках. По словам российского лидера, каждый из выпускников может гордиться тем, что он делает, ведь труд абсолютно любого может быть полезен не только другим людям, но и целой стране.

— В ваших успехах, достижениях всегда будет и частичка заботы ваших наставников: педагогов, родителей, бабушек и дедушек. Они достойны самых тёплых слов, самой искренней благодарности. Как много зависит от людей, которые окружают нас, вы, надеюсь, понимаете, — добавил Путин.

Российский лидер обратил внимание на то, что выпускники сумели продолжать работу в конце учебного года, который получился непростым для России, а вместе с преподавателями предстали как единая команда. Кроме того, многие включились в работу в различных волонтёрских проектах. По мнению Путина, этот опыт поможет выпускникам преодолевать испытания и быть верным ориентиром в жизни.

Глава государства также вспомнил праздник "Алые паруса", который появлялся в Ленинграде на его глазах и сразу же нашёл отклик по всей стране, так как окрылял атмосферой романтики и молодости.

— Хочу пожелать вам: никогда не переставайте мечтать, строить самые дерзновенные планы. Если уверены в своей цели, смело идите к ней, какой бы фантастической поначалу она ни казалась. Только так можно достичь настоящих высот, новых вдохновляющих высот в науке, искусстве, спорте, технологиях, в каждой профессии, в каждом любимом деле, а значит, и в жизни! — добавил российский лидер.