"Важная победа". Facebook переименовал Киев

В соцсети "Фейсбук" изменили написание названия украинской столицы на английском языке. Об этом сообщил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

Теперь пользователям будет автоматически предлагаться отметка Kyiv вместо Kiev. Глава ведомства счёл это событие "важной победой движения за правильную транслитерацию".

— Отныне это будет Kyiv — адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую транслитерацию с украинского, а не с русского языка, — написал глава МИД страны.