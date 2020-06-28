Новейшая атомная подлодка "Казань" поступит на вооружение в декабре 2020 года

В декабре 2020 года головная атомная подводная лодка (АПЛ) "Казань" модернизированного проекта 885М будет передана Военно-морскому флоту России. Об этом заявил глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в интервью РИА "Новости".

— Корабль должен быть передан флоту в этом году, в декабре, — приводит его слова агентство.

По словам Рахманова, первоначально субмарину должны были передать на флот ещё в минувшем году, однако дату пришлось перенести для проведения испытаний. Отмечается, что отличия модернизированного проекта относятся к элементной базе комплексов радиоэлектронного вооружения, материалов и оборудования. Планируется, что помимо прочего корабль также получит на вооружение ракетные комплексы "Циркон".