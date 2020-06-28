Трамп назвал "заказухой" статью NYT о сговоре России с талибами

Президент США Дональд Трамп назвал "заказухой" материал New York Times о том, что российская разведка якобы предлагала боевикам террористического движения "Талибан"* вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане.

— Может, это просто очередная заказуха липовой [New York] Times, как это было и с их неудавшейся фальсификацией о России [в 2016 году]? Кто их "источник"? — возмутился он в своём твиттере.

По словам американского лидера, ни ему, ни его коллегам из Белого дома о так называемых нападениях русских никто не докладывал, и эти сведения ничем не подтверждаются.

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимные источники из разведки опубликовала статью, в которой говорилось, что Россия якобы предлагала вознаграждение боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Доказательств, впрочем, предоставлено не было.

После этого Посольство РФ в США заявило об угрозах в адрес дипломатов. МИД же назвал публикацию фейком.

Позднее и сам "Талибан" опроверг утверждения о том, что якобы получал средства от российской разведки на нападения в Афганистане.