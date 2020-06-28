Новые методы коммунистов и голосование методом Лобкова

Вот в чём не откажешь нашей оппозиции, так это в умении смешить народ. А всё по той причине, что трезвая оценка своих возможностей либо осталась далеко позади, либо её и в природе не было. Давайте вспомним, как начиналась кампания против голосования по поправкам в конституцию. Первым шагом был мощный навал в соцсетях. Целые дивизии ботов размещали написанный под копирку призыв обязательно идти на участки и голосовать против принятия поправок. Но вскоре воодушевление от "гениальной" идеи схлынуло, ботам переписали текст, и они дружно стали отговаривать людей от похода на участки. Дескать, сидели себе дома сколько надо, вот и сидите себе дальше. Но настроение российского оппозиционера сродни настроению женщины не в лучшие периоды её жизни. Появился и третий акт. "Смотрите, люди! Сейчас начнутся такие нарушения, от которых урны завопят человеческими голосами и земля содрогнётся!" И вот здесь, простите за сленг, наших оппозиционеров подкараулил ещё один облом. Потому как нарушений выявлено не было.

Но плох тот либерал, который сполна не отработает выплаченную ему копеечку. И, несмотря на свой явный проигрыш, эти же товарищи орут, что нарушения были, есть и будут. Коммунисты решили действовать иначе, в очередной раз запятнав себя выходками из разряда позорных. Дело в том, что в рядах КПРФ вновь произошёл раскол, и многие члены партии решили отдать свои голоса за поправки. Такой ход событий пришёлся не по душе радикалам зюгановского движения, и они прибегли к методам, чести им не делающим.

Так, в Липецке пожилых людей, пенсионеров попросту теснили от участка, не давая им возможности заполнить бюллетени. А вот в Вологде член территориальной избирательной комиссии от КПРФ решила использовать метод Лобкова. Дабы дискредитировать процедуру голосования, она решила выразить свою волю дважды. Сначала она проголосовала из дома, а потом прибежала за вторым бюллетенем, но была разоблачена. Слушайте, ну взрослые же люди, а ведёте себя как дети. Дедушка Ленин такое бы не одобрил.