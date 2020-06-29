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В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1007 пациентов

Таким образом, число излечившихся от CoViD-19 в столице превысило 148 тысяч.

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Фото © Pixabay

Ещё 1007 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве, сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1007 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 148 102, — уточнила заместитель московского сэра.

Ранее Минобороны РФ показало видео первых клинических испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции. Тогда девятерым добровольцам ввели один компонент вакцины, ещё девятерым — второй. А 23 июня вакцина была введена ещё 20 добровольцам. Специалисты планируют завершить все клинические исследования до конца июля.

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