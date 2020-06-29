В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1007 пациентов

Ещё 1007 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве, сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1007 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 148 102, — уточнила заместитель московского сэра.