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Знаменитую исполнительницу танца живота посадили на 3 года за "пропаганду распущенности" в соцсетях

В апреле 2020 года власти Египта завели на танцовщицу Саму Эль-Масри уголовное дело по обвинению в пропаганде распущенности и аморальности. Спустя всего пару месяцев суд всё-таки вынес обвинительный приговор — три года тюремного заключения, а также штраф в размере 300 тысяч египетских фунтов (1,3 миллиона рублей).

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Фото © Twitter / ZyiteGadgets

В начале года Правительство Египта задержало нескольких интернет-звёзд, которых они считали "распущенными". Среди обвинённых инстаграм- и тикток-блогеров оказалась танцовщица Сама Эль-Масри, которой достался вполне реальный срок — три года заключения в тюрьме. Однако девушка сдаваться без боя не собирается. Она опровергла обвинения и заявила, что записи, которые фигурировали в суде, украли в прошлом году с её телефона и опубликовали без её согласия.

Фото © Twitter / ZyiteGadgets

Сама формулировка обвинения стоит внимания. Эль-Масри осудили за то, что она использовала свои соцсети для пропаганды безнравственности, чем самым нарушила семейные принципы и ценности, сообщает Reuters. "Существует огромная разница между свободой и развратом", — заявил член парламента Джон Талаат, обратившийся в суд с иском против Эль-Масри и других девушек-блогеров.

Фото © Twitter / BirGun_Gazetesi

К сожалению, Эль-Масри — далеко не единственная жертва борьбы Правительства Египта за "нравственность". После того как в 2018 году в стране был принят закон о киберпреступности, позволяющий цензурировать публикации и отслеживать переписки, уже несколько известных в соцсетях девушек были осуждены за "пропаганду распущенности".

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