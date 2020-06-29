Знаменитую исполнительницу танца живота посадили на 3 года за "пропаганду распущенности" в соцсетях

В начале года Правительство Египта задержало нескольких интернет-звёзд, которых они считали "распущенными". Среди обвинённых инстаграм- и тикток-блогеров оказалась танцовщица Сама Эль-Масри, которой достался вполне реальный срок — три года заключения в тюрьме. Однако девушка сдаваться без боя не собирается. Она опровергла обвинения и заявила, что записи, которые фигурировали в суде, украли в прошлом году с её телефона и опубликовали без её согласия.

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Сама формулировка обвинения стоит внимания. Эль-Масри осудили за то, что она использовала свои соцсети для пропаганды безнравственности, чем самым нарушила семейные принципы и ценности, сообщает Reuters. "Существует огромная разница между свободой и развратом", — заявил член парламента Джон Талаат, обратившийся в суд с иском против Эль-Масри и других девушек-блогеров.

Фото © Twitter / BirGun_Gazetesi