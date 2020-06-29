Заруба Жириновского с Лукашенко. О чём российский парламентарий предупреждает Батьку

Александр Лукашенко проигрывает выборы президента Белоруссии и может сохранить власть только с помощью силовиков, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. "Он введёт чрезвычайное положение, если вдруг кто-то попытается объявить, что он проиграл выборы. Он от власти не уйдёт, она в крови у него", — уверен российский парламентарий. Он также сравнил Лукашенко с Виктором Януковичем, заявив, что белорусский политик не будет искать убежища в России, "хотя мы с удовольствием ему поможем".

Жириновский также высказал мнение, что, если Лукашенко удержится у власти с опорой на вооружённые силы и КГБ, президентом станет один из его сыновей. При этом, по убеждению депутата, белорусский народ устал от Лукашенко за 30 лет президентства.

Вероятно, у белорусов накопился определённый негатив от почти 30-летнего правления Лукашенко. Каким бы он ни был хорошим президентом, нельзя всё время недооценивать запрос населения на перемены. Особенно у молодёжи, которая родилась, пошла, закончила школу и вуз при бессменном Лукашенко. Согласно опросам в интернет-СМИ, реальный рейтинг Лукашенко составляет всего три процента. С одной стороны, интернет-опросы в СМИ не являются корректным инструментом, с другой стороны, отражают точку зрения наиболее активного населения, использующего мобильные электронные технологии.

Не будем забывать, что костяк большинства Батьки сосредоточен в сельской местности. Своё слово должны сказать и представители старшего поколения, которые являются основной электоральной базой Лукашенко. Именно на них направлена грозная риторика президента, регулярно заявляющего об опасности Майдана. Пример Украины под боком, к тому же все понимают, что такой сценарий чреват ссорой с Россией, чего людям, пожившим и в советское время, и в 90-е, явно не хочется.

А вот посыл о том, что угроза Майдана исходит в первую очередь со стороны неких "российских олигархов", — это как раз месседж сторонникам европейского пути. Впрочем, обращаться к ним вообще бессмысленно — они убеждены в том, что Лукашенко должен уйти, и это не обсуждается.

Проблема для белорусского президента заключается в том, что число людей, которые так думают, растёт. Можно как угодно оценивать публикуемые противниками Лукашенко рейтинги, но ситуация с очередями готовых голосовать за любого соперника Лукашенко, не вдаваясь в особенности его программы, среди которых люди разных возрастов и социального положения, — это тревожный звоночек.

Усталость, которая накопилась у белорусского избирателя, — близка к той критической отметке, когда уже никакие запугивания "украинским сценарием" (эта "прививка" подействовала в 2015-м, но не факт, что сработает повторно) и даже угрозы репрессий могут не сработать. В этом смысле, возможно, Жириновский слишком оптимистичен, выражая уверенность в том, что Лукашенко сохранит власть с помощью армии и КГБ.

Напомню, на днях в телеграм-канале оппозиционного блогера Степана Путило состоялся флешмоб белорусских силовиков, участники которого, не раскрывая личностей, фотографировали на фоне своей формы или служебных удостоверений антиправительственные лозунги: "Я — 97%", "Таракан, уходи" и т.д. Опять же, достоверность результатов анонимной акции в телеграм-канале не раз до этого ловимого на фейках оппозиционера — сомнительная.

Понятно, что блогер отрабатывает гранты и донаты. Очевидно, что за президентскую гонку 2020-го в Белоруссии взялись мастера цветных революций с Запада. А позиция Лукашенко, с одной стороны получающего консультации от английских политконсультантов, а с другой — дружно заметающего обещания России об интеграции под ковёр, не вызывает у народа особого доверия. И что самое важное — особенной поддержки России. И, как говорится, сколько лордам не плати, Кремль не обманешь.

Вот и на Украине ещё весной – летом 2013 года никто и представить себе не мог, что Януковича свергнут. Это при том, что никто из силовиков против него не выступал и их лояльность действующему президенту не ставилась под сомнение до последнего дня, что тот оставался в Киеве. Другой вопрос, что Янукович оказался "слабаком", испугавшимся применить силу. Действительно ли он боялся кровопролития или на него давил Запад — это неважно. Важно то, что он даже не пытался сопротивляться.

Лукашенко, конечно, не такой. И тут Жириновский прав целиком: власть у него в крови, он её так просто не отдаст. Можно долго спорить, что хуже: силовое подавление бунтов или возможная гражданская война, к которой может привести приход к власти оппозиции. Лучше, чтобы всё было мирно. И желательно при этом ещё с сохранением легитимности итогов смены политического цикла. Что уже кажется трудновыполнимым.

Пожалуй, Лукашенко всё же удержится у власти в этот раз — вопрос в том, какой ценой. Почти все его конкуренты — за решёткой, так что победа действующего президента не будет выглядеть легитимной, что может аукнуться уже в ближайшем будущем. Ведь, по сути, Батька пытается не решить проблему, а законсервировать её. Об этом и предупреждает российский парламентарий — чем больше будет бурлить котёл противоречий между ним и белорусским народом, тем громче будет свист, с которым рано или поздно полетит крышка, которой Батька всеми силами пытается этот котёл прикрыть.

Лукашенко пора подумать о том, чтобы мирно передать власть. И желательно не кому-то из сыновей, это вызовет неприятие в обществе. Идеальный вариант — казахстанский сценарий, но готов ли к нему Батька? Пока мы видим, что нет, — он продолжает держаться за полноту власти сам, даже несмотря на предупреждения о возможных негативных последствиях, в том числе из Москвы.