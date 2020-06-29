"Совкомбанк" объявляет о запуске беспроцентной рассрочки на покупку автомобиля с пробегом по карте "Халва"

"Совкомбанк" расширяет условия программы "Авторассрочка" для приобретения автомобилей с пробегом по карте "Халва" c нулевой переплатой на срок от 12 до 18 месяцев. Ранее клиентам была доступна покупка только новых автомобилей.

Для оформления клиенту в дилерском центре или отделении банка понадобится только паспорт РФ. Время принятия решения банком не превышает часа. Максимальная сумма денежных средств, предоставляемых в рассрочку, составляет 4,9 млн руб., а минимальная сумма — 90 тыс. руб.

При оформлении "Авторассрочки" не требуется оформления дополнительных финансовых продуктов, кроме ОСАГО и каско, которые можно оформить в любой страховой компании.

Обязательным условием сохранения нулевой переплаты является совершение пяти покупок на 10 тыс. руб. (в совокупности) по карте рассрочки "Халва" ежемесячно. Транзакции можно делать как за счёт собственных, так и заёмных средств в рамках предоставленного лимита.

Пример расчёта покупки автомобиля по карте рассрочки "Халва"

При покупке Hyundai Solaris 2015 года выпуска среднерыночной стоимостью 580 тыс. руб. и с учётом среднего первоначального взноса в этом сегменте 40% (232 тыс. руб.) сумма рассрочки составит 348 тыс. руб. Размер ежемесячного платежа при сроке 12 мес. составит 29 тыс. руб. Программа реализуется в партнёрстве с официальными дилерами.