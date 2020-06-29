Настя Каменских показала фото тайной свадьбы с Потапом в Лас-Вегасе

Певица Настя Каменских обнародовала фото с тайной свадьбы со своим партнёром по музыкальному дуэту Алексеем Потапенко, более известным как Потап.

Артисты сыграли первую свадьбу ещё в 2017 году в Лас-Вегасе, отмечает портал "Дни.ру". Потап сделал Насте сюрприз и сказал, что у неё есть всего три часа на подготовку. Возлюбленные быстро приобрели в торговом центре белое платье и кольца.

— Как видите, не всегда всё, что происходит в Вегасе, остаётся в Вегасе. Это была свадьба только для нас двоих, — отметил Потап.

Всего артистка опубликовала три фотографии с тайной церемонии. На них она в простом белом платье и с букетом, её избранник — в белых шортах, футболке и сером пиджаке. Каменских отметила, что решила показать снимки после выхода песни "Воспоминания", в которой она поёт о связи с супругом.