Большой куш. Для чего США хотят выкупить комплексы С-400 у Турции

Попытка Соединённых Штатов получить уникальную технологию может поставить крест на отношениях Москвы, Анкары и Вашингтона.

Ссора из-за ракет

Избавиться от С-400 в Турции — давняя мечта американских военных. С того самого момента, как Турция и Россия начали обсуждать покупку уникальных систем ПВО, в переговорный процесс начал вмешиваться Госдеп, а Пентагон начал штамповать заявления по угрозам от С-400. Американским военным, как оказалось, действительно есть чего бояться. В любой комплекс ПВО входит специальный компьютер, сохраняющий базу данных о целях, которые когда-либо обнаруживались радиолокатором. При повторных включениях (будь то учения или настоящие боевые действия) компьютер "сигналит" операторам, если в зоне действия локатора появляется цель, которую система хорошо знает.

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Сразу после публикации данных об "угрозе", которую С-400 представляет для самолётов американского производства, Турцию внезапно исключили из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35. Позднее выяснилось, что из-за способности комплекса С-400 обнаруживать малозаметные цели (в том числе истребители F-35) под угрозой оказались все поставки самолётов этого типа союзникам по НАТО. Кроме того, из-за интереса ближневосточных стран и слухов о продаже С-400 Саудовской Аравии и даже Катару, где (как и в Турции) находится американская военная база, Пентагон принял волевое решение не продавать истребители F-35 в страны Персидского залива, даже если речь будет идти о десятках миллиардов долларов прибыли.

Подножка на три миллиарда

Попытка обойти конкурентов и продать своё оружие — нормальное явление в мировой торговле вооружениями. Ради этого проводят многочисленные и дорогостоящие тендеры, в рамках которых выбирают лучший продукт по лучшей цене. Но суть американского подхода к продаже своей военной техники (да и не военной тоже) такова, что сначала покупают американское, а потом, если останется возможность, всё остальное. Турцию как бывшего ключевого союзника по НАТО на южных рубежах сначала по-партнёрски предупредили о том, что лучше бы российские комплексы не покупать, потом начали откровенно угрожать. На третьем этапе США ввели против Анкары санкции — и дело закрутилось-завертелось, постепенно размотавшись до отказа продавать истребители F-35 "на неопределённый срок".

Фото © Wikipedia

В качестве компенсации за отказ от С-400 американские военные и Госдеп предложили Турции выгодные условия на покупку американских зенитных комплексов Patriot, но и в этом случае дальше переговоров дело не дошло. Когда стало очевидно, что Турция не собирается отказываться от российских ЗРС, американские власти просто отменили сделку на 3,5 млрд долларов, перестали обсуждать с Турцией важные стратегические вопросы, а потом и вовсе ввели против страны санкции.

Фильм Гая Ричи

После того как комплексы были изготовлены и доставлены в Турцию по контракту с Россией, США вроде как признали право турецких военных на покупку оружия, которое им нравится. Длилось такое смирение недолго, и теперь американский сенатор Джон Тьюн заявил, что у США есть ресурсы и желание выкупить российские комплексы ПВО у Турции. Старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин пояснил, что предложение выкупить С-400 у Турции — пока лишь инициатива одного сенатора, пусть и крайне влиятельного, и есть сомнения, что выкуп можно будет оформить законным путём.

Кроме того, далеко не факт, что Пентагон воспользуется предложенным ему правом купить эту систему. Цель этого предложения — не получить доступ к технологии, а повлиять на политику Турции. То, что происходит с турецкой внешней политикой, — глобальный прецедент глобального значения Василий Кашин Старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ

По словам эксперта, Турция — в прошлом ключевой младший союзник США, который перешёл к реализации полностью самостоятельного многовекторного политического курса. Выражением этого курса стало приобретение С-400.

Принуждение Турции к отказу от С-400 любыми средствами — от подкупа до угроз — важно, поскольку может быть представлено как возвращение этой страны к статус-кво. Следует учитывать, что за турецким примером следят многие другие страны по всему миру, в том числе важные союзники США Василий Кашин Старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ

Впрочем, первые черты уникальной схемы по вывозу российских С-400 в США уже начали появляться. Сенатор Джон Тьюн уже заявил, что деньги на эту процедуру заложены в бюджете Минобороны США на 2021 год, однако для Турции хорошей сделки пока не просматривается. Прецедент с покупкой С-400 у Турции рассматривается как исключительная мера, и если Вашингтон с Анкарой договорятся, то Турции будет запрещено покупать любую военную технику, несовместимую со стандартами НАТО. Говоря простым языком, любое стратегически значимое оружие, кроме американского, будет запрещено к приобретению.

Что касается технологического уровня С-400, проданных Анкаре, то инженер-конструктор систем бортового радиоэлектронного оборудования Сергей Пескарь призвал не волноваться насчёт возможной утечки секретной информации.

Экспортная конфигурация военного продукта — это усечённый, упрощённый вариант. Туда комплектуются детали и узлы, которые одобрены к поставке, и их официально можно продавать. Разумеется, технические характеристики знают только две стороны — в данном случае это российские специалисты и турецкие военные. Передача этих комплексов США не позволит американским инженерам скопировать технические решения. В лучшем случае будут изучены отдельные схемы и какие-то узлы, которые отдельно без изделия ничего не значат. С появлением комплекса следующего поколения [C-500] американцев будут беспокоить совершенно другие вещи Сергей Пескарь Инженер-разработчик бортового радиоэлектронного оборудования

Шанс на манёвр

Научный сотрудник центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил, что продажа комплексов С-400 в США во многом зависит от отношений в "треугольнике" США-Турция-Россия.

Я думаю, что вероятность продажи С-400 американцам крайне мала. Это возможно лишь в том случае, если отношения между Турцией и Россией ухудшатся в значительной степени и станут демонстративно враждебными. Турция важна для США. С одной стороны, США пытаются вернуть страну в фарватер своей внешней политики, Турция по-прежнему остаётся инструментом для проецирования силы на Ближнем Востоке. С другой стороны, в Турции хорошо помнят и заявления американского президента, и то, что страна до сих пор не стала частью ЕС и Запада, хотя в НАТО это вторая по величине армия Константин Блохин Научный сотрудник центра исследований проблем безопасности РАН

Ва-банк

Для Турции предложение продать в США комплексы С-400 — это и соблазн, и колоссальный риск одновременно. Прежде всего потому, что российские комплексы, в отличие от американских, имеют практически абсолютную эффективность и работают идеально. Комплексы С-400 настолько понравились турецким военным, что в 2019 году генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил о вероятной продаже второго полкового комплекта, а это ещё 2,5 млрд прибыли. Если контракт будет подписан, то Турция станет счастливым обладателем противоядерного зонтика в комплектации до 64 пусковых установок, а таким количеством можно закрыть небо над небольшой страной.

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Эксперты полагают, что до подписания контракта США, вероятно, пойдут на риск и предпримут попытку ещё один раз вбить клин между Россией и Турцией, у которых не только налажено военно-техническое сотрудничество, но и общие интересы в сфере безопасности по общей линии в Сирии. Для того чтобы напомнить, на каких условиях С-400 продавались в Турцию, с заявлением выступили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. В ведомстве напомнили, что реэкспорт поставленных Турции С-400 без разрешения России невозможен.