25 вопросов о Конституции России. Пройди тест на знание главного закона, прежде чем голосовать

Первое июля объявлено главным днём всероссийского голосования по поправкам к конституции. В бюллетене будет лишь два варианта ответа: "да" — одобряю, "нет" — не одобряю. Но вопросов по главному закону страны гораздо больше. Когда приняли первую конституцию, что в ней было, чем они все отличаются? Мы приготовили для вас большой, довольно сложный, но нескучный тест. Пройдя его, вы точно сможете разобраться не только в нынешней Конституции России, но и в её предыдущих версиях. И в беседе с коллегами или друзьями у вас будут в запасе знания, которыми вы сможете блеснуть.