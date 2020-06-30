Седьмая конституция. Что изменят в жизни россиян и их детей новые поправки

Лайф собрал все предыдущие версии главного закона страны и выделил главное в седьмой по счёту Конституции РФ.

История полноценной российской конституции насчитывает 114 лет. Первая конституция в стране появилась в 1906 году. Документ назывался "Свод законов Российской империи" и состоял из самых разных переработанных законов России, начиная от Уложения царя Алексея Михайловича. Не мудрено, что общество такая конституция не удовлетворила. Последовала её замена. А с 1918 года у страны одна за другой сменились пять конституций.

"Большевистские" конституции

Конституция РСФСР 1918 года, принятая V Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918 года, оказалась самой политизированной. Помимо Декларации прав трудящихся в ней провозглашалась диктатура пролетариата, а все, кто жил на "нетрудовые доходы" или нанимал работников, лишались политических прав.

Фото © Фотохроника ТАСС

В 1925 году XII Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов утвердил новый основной закон страны. Смена конституции была обусловлена образованием СССР и вхождением в него РСФСР.

В конституцию был включён Договор об образовании СССР и устанавливался порядок управления республиками. К ведению СССР относились дипломатические отношения и торговля с другими странами, армия, общесоюзная юстиция и руководство — планирование бюджета и экономики. Тем не менее идеология из конституции никуда не делась.

"Сталинская" конституция

Третью конституцию СССР (и четвёртую России) до сих пор называют сталинской, потому что вождь народов принимал непосредственное участие в разработке. Она была принята в 1936 году, и её принятие впервые в истории страны предварялось обсуждением текста, в котором приняли участие не менее 75 млн человек, и внесением поправок и предложений. Всего в Кремль было прислано 1,5 млн предложений и поправок. Разумеется, все они прошли через "сито" партии. Тем не менее "сталинскую" конституцию считают самой демократической.

Диктатура пролетариата осталась в прошлом, политическим строем СССР становился социализм, экономической основой государства стала плановая экономика, а предприятия могли иметь две формы собственности — государственную и кооперативно-колхозную.

Фото © ТАСС / Николай Ситников

Избирательное право объявлялось всеобщим, провозглашалась свобода совести, слова, печати, собраний и митингов, неприкосновенность личности и тайна переписки. Каждый гражданин СССР получал право на труд, отдых, образование, на пенсию и оплату больничного листа.

Все богатства страны — поля, леса, недра, фабрики и заводы — становились достоянием народа, а колхозы в вечное пользование получали занимаемые земли. Разумеется, не обошлось без руководящей роли ВКП(б).

"Брежневская" конституция

Следующая конституция называлась уже "брежневской" и была принята в 1977 году. В ней было закреплено право граждан на охрану здоровья и на жильё, появлялось право бесплатно пользоваться достижениями культуры и гарантировалась свобода творчества.

Фото © ТАСС / Владимир Мусаэльян

Были и обязанности. Гражданин СССР был обязан заботиться о детях и родителях, охранять природу и сохранять исторические и культурные памятники. С изменением обстановки в стране в неё вносились поправки и дополнения. Кто бы знал, что поправки 1990 года, отменяющие "руководящую роль КПСС", однопартийность и вводящие институт частной собственности, станут последними правками в истории СССР!

Конституция Ельцина

Конституция 1993 года писалась комиссией из 102 народных депутатов, которых возглавлял Борис Ельцин. Это был крайне сложный период в истории России. Депутаты во что бы то ни стало старались сохранить суверенитет страны и оставить всё ещё действующую Конституцию РСФСР.

Это привело к конфликту президента РФ и Верховного Совета. 21 сентября 1993 года Ельцин подписал указ "О конституционной реформе в РФ", фактически распуская Верховный Совет. А Конституционный суд Российской Федерации вынес по указу заключение и отрешил Ельцина от власти.

После расстрела Белого дома за конституцию взялись совсем другие люди: с российской стороны это были Сергей Алексеев, Анатолий Собчак и Сергей Шахрай, а с американской — участники проекта Rule of Law, которых щедро профинансировало Агентство США по международному развитию.

Фото © ТАСС / Александр Сенцов и Александр Чумичев

Население об этом не знало и знать не могло — оно голодало, выживало, ломало десятилетиями сложившийся уклад жизни и бегало от рэкетиров и бандитов. Оно ело ножки Буша и эрзац-сладости, и ему казалось, что вот-вот, ещё немного и оно заживёт "как на Западе".

За конституцию голосовали не глядя и почти ничего не зная о ней. Казалось, главное — покончить с прошлым. О будущем думали только люди знающие. Они-то и предупреждали, что ничем хорошим для простого народа это не закончится. Но кто их тогда слушал?

Мало кто задумывался над тем, что из главного свода законов страны исчезли такие основополагающие для любого народа понятия, как государственная идеология, вместо гарантированного права на труд провозглашалось, что "труд свободен", и появлялся институт Центробанка, который хотя и должен был отчитываться перед Госдумой, практически оставался независимым. "Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто будет устанавливать там законы", — кажется, так говорил один из Ротшильдов.

То, что с такой конституцией не произошло окончательного развала страны, чудо из чудес.

Что имеем сейчас?

Отсутствие единой идеологии и — о парадокс! — законодательно утверждённое множество идеологий. По сути, это закреплённое в конституции отсутствие общих скреп и бесконечная мозаика политических взглядов, требований и верований. Любопытно, что в "сталинской" конституции подобного разброда не было. Там было всё чётко и ясно. Возврата к прошлому нам не надо, но вот ясности не хватает.

При Сталине так же чётко была прописана прерогатива государственных законов над международными. В "ельцинской" конституции всё наоборот: международные договоры, какими бы абсурдными они ни были, становятся частью внутреннего законодательства страны и объявляются более важными. На практике это означает потерю суверенитета и угрозу целостности территории.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

Кроме того, мы имеем отсутствие гарантий на труд, на отдых и на образование. Да, в конституции 1993 года написано, что гражданин РФ имеет "право на труд", "право на отдых" и на "среднее обязательное образование". Однако гарантий на это государство не даёт, как нет и гарантии минимальной оплаты труда.

Человек должен сам найти работу, сам обеспечить себе отдых и сам получить образование. Даже рабочий день нормирован только для тех, кто работает по трудовому договору. И даже обязательное среднее образование не гарантируется государством, а возлагается на плечи родителей. Ну а отдых, как обычно: есть деньги — отдыхай, нет денег — работай, если нашёл работу.

А вот в "сталинской" конституции 1936 года право на труд было гарантировано государством, право на отдых определялось строгим нормированием рабочего дня, а образование было бесплатным, даже высшее.

Есть проблемы и в медицине

По "брежневской" конституции граждане СССР имели право на "квалифицированную бесплатную медицинскую помощь", которую тоже гарантировало государство. Причём каждый работник обязательно проходил медосмотры, получал путёвки в санатории и на курорты. В современной России ситуация иная: есть средства в местном бюджете — есть помощь, нет средств — нет и помощи. Из-за этого качество и количество бесплатных медуслуг резко отличается от региона к региону.

Что мы можем исправить?

Сегодня мы можем исправить несколько серьёзных недочётов, существующих в конституции. Мы можем проголосовать за то, чтобы в конституции появилась норма, по которой законы Российской Федерации ставятся выше решений межгосударственных органов. И если последние противоречат Конституции РФ, то не подлежат исполнению на её территории.

Мы можем законодательно закрепить неотчуждаемость российских территорий. Страна у нас большая, желающих откусить от неё кусок послаще много. Нужно не допустить этого.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Мы можем ввести запрет на иностранное гражданство или виды на жительство для чиновников: для председателя правительства, министров, губернаторов, сенаторов, депутатов и даже судей. Нельзя допустить, чтобы на работу этих людей могли влиять иностранные державы.

Мы можем создать новые требования к президенту РФ. Он должен жить на территории России не менее 25 лет и не должен иметь иностранного гражданства. Мы можем дать ему право лично назначать всех руководителей силовых ведомств и региональных прокуроров по итогам консультаций с Советом Федерации.

Мы можем одобрить поправку к статье 75 "О финансовых обязательствах государства" и к статье 114, чтобы государство гарантировало минимальный размер оплаты труда (не ниже прожиточного минимума) и ежегодное индексирование пенсий тем, кто их получает.

Мы можем внести поправку о том, чтобы государство снова гарантировало всем жителям РФ бесплатную квалифицированную медицинскую помощь вне зависимости от места проживания, чтобы государство защищало семьи, права родителей и детей и сам институт брака как союза между мужчиной и женщиной.

Мы можем вернуть в конституцию закон о защите исторической правды и о создании условий для развития детей.

Мы можем наконец, не скрываясь, сказать, что русские — государствообразующий народ, а его язык и его культура должны быть защищены на законодательном уровне. Мы не можем забыть о других народах России, и мы можем и должны проголосовать за поправки о защите самобытной культуры народов нашей страны, а также о поддержке соотечественников за рубежом.

И, разумеется, в наших силах внести поправки, которые смогут усилить нашу страну и ликвидировать коррупцию. Например, дать право Госдуме утверждать председателя правительства, его заместителей и федеральных министров. А Совету Федерации дать право отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступков, не совместимых с этой должностью.