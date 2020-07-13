Отец выложил селфи, где улыбается вместе с детьми, а через несколько часов убил их и себя

45-летний Марио Бресси отправился со своими 12-летними детьми в загородный дом в коммуне Марньо, Италия. Семья наслаждалась отдыхом, кадрами из которого мужчина делился у себя в инстаграме. На последнем фото интеллигентного вида отец стоит рядом с сыном и дочкой на фоне холма, и все вместе радостно улыбаются в камеру. "С моими детками. Всегда вместе", — подписал итальянец. Но то, что произошло через несколько часов, шокировало всех.

Фото © Instagram / mbrex75

Бресси задушил детей, дождавшись, пока они уснут, чтобы не смотреть им в глаза. А потом покончил с собой, пишет La Stampa. Перед тем как пойти на ужасное преступление, он послал жене Даниэле гневное сообщение, обвиняя её в том, что она разрушила семью. "Это твоя вина, <...> ты больше не увидишь детей", — гласило оно. Женщина немедленно отправилась к мужу и детям, но было уже поздно.

Фото © Instagram / mbrex75

По словам друзей, Даниэла и Марио были вместе "всю жизнь". Они познакомились ещё в школьные годы. Бресси был спокойным и любящим отцом и мужем, никогда не проявлявшим агрессии. Однако отношения в паре разладились около двух лет назад. А недавно Даниэла сказала, что хочет расстаться с супругом.

Фото © Instagram / mbrex75