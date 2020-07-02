Хозяин ЛДПР.ТВ, землевладелец и лоббист своих интересов. Как устроена бизнес-империя депутата Андрея Свинцова

В самый разгар ограничительных мер, которые вводились во время пандемии в Москве, Лайф разоблачил торговцев журналистскими удостоверениями, выступавших от имени ЛДПР.ТВ. Изучив деятельность телеканала, Лайф выяснил интересные детали жизни и работы одного из его основателей - депутата Госдумы от ЛДПР Андрея Свинцова.

В апреле 2020 года появились ушлые ребята, решившие подзаработать на ограничениях. Лайф поймал одного такого дельца, предлагавшего купить “вездеходы” - удостоверения журналистов ЛДПР.ТВ. Разоблачение очень не понравилось партийцам, которые сразу открестились от торговца пропусками. ЛДПР.ТВ оказалось очень интересной структурой - мизерные показатели по налогам, один человек в штате. Основатель телеканала — депутат Андрей Свинцов - человек деловой и хваткий, маскирующий свои интересы под общественные. Его жизнь тесно связана со схемами по выводу земель в коммерческую плоскость, лоббизмом. Активы записаны на ближайшее окружение. Лайф заметил признаки фиктивности развода Свинцова с женой — для сохранности карьеры. Защиту своего бизнеса он маскирует под заботу об общих проблемах, экоактивизм, борьбу с мусорными полигонами. Его доверенные лица, включая помощника, помогают реализовывать жилищный проект "Бизнес-молодости", у которой такая же неоднозначная репутация, как и у ЛДПР. Так, брат Свинцова лично продаёт участки поселка "Бизнес-молодости". Такое вот мнение сложилось у Лайфа после изучения жизни Свинцова.

Торговцы пропусками

В середине апреля Сыдып Бальдруев смекнул, что во время карантина будут пользоваться спросом удостоверения журналистов, которые позволяли перемещаться по городу без пропусков и ограничений, и предложил всем желающим пресс-карты ЛДПР.ТВ. Бальдруев представлялся сотрудником партийного телеканала.

Цена - 70 тыс рублей за бейджик. При личной встрече с журналистами Лайфа, Бальдруев потребовал предоплату и даже предложил скидку за опт. За пять удостоверений он запросил 325 тыс рублей, объясняя высокую цену тем, что, мол, ему придется делиться деньгами с другими людьми в редакции. Он утверждал, что все удостоверения оформлены законно и руководство редакции, мол, в курсе.

Когда Лайф разоблачил Бальдруева, разразился нешуточный скандал, комментировать который был даже вынужден Владимир Жириновский. Он пообещал разобраться в этой истории, и в случае подтверждения - сдать хапугу в полицию. Партийцы сделали проще: объявили, что Бальдруев не имеет никакого отношения к ЛДПР.ТВ и соответственно никакими их корочками торговать не мог.

Редакция-призрак

Так внимание Лайфа привлек партийный телеканал ЛДПР.ТВ, а также его основатели. Официально телеканал называется ООО "Телевидение будущего", которое зарабатывает на рекламе. Сейчас компания принадлежит в равных долях старшему брату депутата Госдумы Андрея Свинцова - Роману и партии ЛДПР. "Телевидение будущего" имеет две лицензии СМИ и является микропредприятием. Фирма зарегистрирована в квартире родителей Свинцовых.

После публикации Лайфа с сайта ЛДПР. ТВ срочно удалили все фото сотрудников. Фото © ldpr.tv

Несмотря на то, что телеканал вещает давно, и у него даже есть отдельная кнопка, формально он фирма-пустышка. Согласно данным СПАРК, в редакции значится только один человек. Это гендиректор Роман Свинцов, который якобы и подписал бэйджик Бальдруева, поставив на нём печать. Судя по размеру уплаченных налогов, белую зарплату получает тот самый единственный сотрудник. А как же остальная редакция? Работает бесплатно или получает в конвертах без уплаты налогов? НА сайте телеканала даже нет выходных данных, вопреки требования Роскомнадзора. Это тоже нарушение.

Обычно в уставе традиционного СМИ прописывается главный редактор или исполняющий его обязанности, как лицо ответственное за выполнение закона о СМИ. Но на сайте телеканала этой информации нам найти не удалось. Кто именно управляет редакцией, непонятно. В социальных сетях главредом ЛДПР.ТВ называет себя некая Вера Ионкина.

Вера Ионкина называет себя главредом ЛДПР.ТВ Фото © Facebook/Вера Ионкина

Однако Ионкина, которая работает на ТВ ведущей почти с самого дня его основания, баллотировалась в 2017 году в Совет депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники и объявляла себя безработной. Сейчас она вообще избранный депутат совета городского округа Кашира. Получается, что редактор ЛДПР.ТВ — лицо чисто номинальное.

Монтажёры, ведущие, редактора, корреспонденты ЛДПР.ТВ составляют обширную команду, с которой ООО "Телевидение будущего" находится в довольно странных трудовых отношениях. После скандала с продажей удостоверений с сайта ЛДПР.ТВ экстренно удалили все данные о ведущих. Но опять же — вся информация сохранилась в кэше гугла.

Депутат и медиа-магнат

Основатель ЛДПР.ТВ, депутат Госдумы Андрей Свинцов в 2016 году был избран в седьмой состав Госдумы и вошёл в комитет ГД по информполитике, информационным технологиям и связи.

41-летний Андрей Свинцов был выкован в молодежном партийном активе ЛДПР. На него якобы настолько произвело впечатление личное знакомство с вождём, что он решил посвятить свою жизнь служению партии. С июля 2003 г. Свинцов работает в секретариате Владимира Жириновского, позже становится его помощником. А с 2011 г. по сей день Свинцов — один из 450 народных избранников в Думе.

На посту зампредседателя комитета по информтехнологиям Думы, депутат выступает против анонимности в интернете, называя "актуальной" идею — пускать в интернет по паспорту.

У Свинцова есть заброшенная страничка в Одноклассниках, которая отчасти раскрывает его интересы. Например, депутат подписан на группы — женские мысли", "красивое постельное белье", "женская одежда и обувь".

Фото © Одноклассники/Андрей Свинцов 1 / 2

Парикмахерская, кстати, стала одним из первых бизнесов Андрея Свинцова — ООО "Антрастинг" с соответствующей специализацией принадлежало ему в 2003-2004 годах.

Сам по себе Свинцов довольно плодовит: принимает законы, открывает и парикмахерские и телеканалы. Такой разброс занятий говорит о том, что Свинцов является талантливым и всесторонним организатором.

От укладки волос до операций с землей

Особое место в жизни Свинцова занимают операции с земельными участками. Свинцов считается одним из главных в ЛДПР по земельным вопросам. Его даже зовут на телеканалы в качестве эксперта.

Еще в 2001 г. выпускник университета природообустройства Андрей Свинцов соучредил ООО "Научно-производственное предприятие "Гео Дизайн". Также в 2007 г. он создал некоммерческую организацию — "Центр информационно-консультационных услуг в области жилищного права Молодежный город". Свинцов возглавил эту структуру, а его супруга стала соучредителем. В 2010-м им был организован одноименный дачный кооператив в Шаховском районе Подмосковья (ДНП "Молодежный город") — где сейчас прописан сам Свинцов. Возможно, это первые проекты, где депутат обкатывал различные сомнительные схемы с землей.

В 2011 году Свинцов стал депутатом и формально удалился от бизнеса. Теперь он ведёт свои дела с помощью близкого круга доверенных лиц. Как оказалось, на родственников и друзей Свинцова записаны не только ЛДПР.ТВ, но ещё много чего интересного.

Лайф выяснил, что основной операционной компанией Свинцовых можно назвать консалтинговую фирму "Земля Руси". На сайте фирмы сказано, что "Земля Руси" оказывает "весь спектр консалтинговых услуг, в той или иной степени связанных с рынком земельных отношений".

На сайте есть профильные разделы "проекты по выделению паевой земли", "проекты по изменению вида разрешенного использования земли", "проекты по переводу земли из категории в категорию". Эти процедуры подробно и доходчиво описаны от "а" до "я". Вас научат как правильно подать заявление главе муниципалитета, устроить публичные слушания и т. п. Возможно, речь идет о популярной сомнительной схеме: сначала получают землю, затем выводят её из категории "сельхозназначения" в категорию — "для дачного строительства". Потом межуют эту землю и наконец продают.

"Земля Руси" от лица маркетингового проекта "Ваши дачи" продавала и продаёт участки в ряде дачных посёлков Московской и Владимирской областей. А руководит компанией соратник Свинцова по ЛДПР — 41-летний Евгений Гордиенко. Этот человек один из главных (но далеко не единственный) конфидентов острожного депутата Свинцова.

Евгений Гордиенко. Фото © Одноклассники/Евгений Гордиенко

Гордиенко упоминался в СМИ и как исполнительный директор ЛДПР-ТВ. Также Гордиенко лично рекламировал на YouTube бревенчатые дома, что говорит о ещё одном бизнес-интересе клана Свинцовых — строительном. В 2015 году помощник депутата Свинцова Константин Пономарёв (ещё один конфидент депутата) учредил строительную фирму "Главспецстрой". И на сайте строительного проекта "ваши-дома.рф" продвигаются всё те же дачные проекты "Земли Руси".

Помощник Свинцова Константин Пономарёв. Фото © VK/Kostik Kostik

Крым не наш?

На картах сайта "Земля Руси" Крым до сих пор не включен в состав России. Возможно, это говорит о том, что Свинцов мечтает продавать дачи не только в России, но и в Европе — в частности, в Черногории. Возможно, он даже тайно этим занимается — через ещё одного друга. Ещё в 2007 г. Свинцов соучредил Фонд экономических и социальных инноваций "Моя Черногория".

В инстаграмме у депутата есть подписка на аккаунт “Моя Черногория” (mymontenegro), который принадлежит редактору и составителю журнала "Русское радио в Черногории" Вячеславу Плещёву. Сам Плещёв зачем-то скрывается под псевдонимом Слава Полинин. Быть может, не хочет афишировать, что, вместе со Свинцовым, является одним из соучредителей того самого фонда "Моя Черногория".

До переезда в Черногорию Плещёв в основном занимался в Москве общепитом, но помимо этого организовывал инвестиции россиян в Черногорию и Албанию — речь шла о покупке недвижимости в этих странах. Один из брендов Плещёва так и назывался "Дача".

Дмитрий Плещёв. Фото © Instagram/mymontenegro

Лайф не может утверждать, что у Плещёва и Свинцова есть некие “джентельменские соглашения”, позволяющие им вести совместный бизнес. Но это легко предположить, поскольку делегирование юридических полномочий своего бизнеса родственникам и близким друзьям — можно сказать фирменный стиль Андрея Свинцова.

Кто прикрывает теневой бизнес

Возможно, занимаясь операциями с землёй через своих конфидентов, Свинцов в качестве законодателя также лоббирует отмену всех категорий земельных участков или максимальное упрощение перевода из категории в категорию. Например, Лайф выяснил, что в то самое время, когда Свинцов активно давал интервью, выступая за упрощение перевода земель, его брат Роман (тот, который ещё и соучредитель ЛДПР.ТВ) сражался в тверском арбитражном суде за переоформление 38 гектаров из категории сельхозназначения в категорию — для дачного строительства. И хотя продвинуть свои проекты упрощенной регистрации зданий на сельхозугодьях Свинцов пока не может, он долго и методично работает над этим, получая за это от государства официальную зарплату депутата.

Естественно, сам Свинцов прекрасно осознаёт правовые и репутационные риски для себя и для партии, поэтому и записывает бизнес на своих друзей и родственников.

Секретная супруга и другие...

Про друга Евгения Гордиенко, помощника Константина Пономарёва и родного брата Романа Лайф написал в прошлых главах. Но главным бизнес-партнёром хитрого лдпровца является супруга Анна Климова. Это имя раньше нигде не всплывало — её фото нет ни в одном из профилей Свинцова в соцсетях. Известно, что она на год старше Андрея Свинцова. В начале 2000-х Климова работала в "Гипросвязи", (структура Ростелекома, которая занимается телеком-инфраструктурой) в 2000-х была соучредителем бильярдного клуба "Дейлин" на Дмитровском шоссе.

Аватарка "Вотсапа" Анны Климовой. Она здесь с двумя дочерьми Свинцова с непатриотичными европейскими именами — Офелия и Фелиция. Фото © Whatsapp

В первой своей депутатской декларации 2011 года Свинцов заявил принадлежащий супруге участок сельхозназначения размером 45 гектаров. В 2012-м в декларации появился ещё один участок на 30 гектаров. 45 гектаров — это земли в Шаховском районе Подмосковья, где у "Земли Руси" есть по меньшей мере два проекта ("Лесное озеро" и "Тихие поляны", а также упомянутый "Молодежный город"), а 30 гектаров — это земли в Волоколамском районе (проект "Солнечная долина").

По итогам 2013 г. супруги задекларировали уже 20 млн руб. Возможно, это вызвало ненужные вопросы относительно происхождения семейных доходов, которые неуклонно росли из года в год. На следующий год Свинцов опять подал декларацию, а в 2015 году Свинцов и Климова развелись. По данным Лайфа, через Климову прошло несколько сотен участков. Это повод для более пристального интереса к декларации Свинцова. Возможно, супруга до сих пор активно торгует землей. С 2016 г. Свинцов перестал указывать супругу в своей декларации. Они разведены решением 163-го участка мирового судьи Москвы.

Есть основания полагать, что этот развод носит фиктивный характер. По нашей информации, с мобильника Андрея Свинцова в начале 2016 года оплачивалась парковка автомобиля Lexus RX350 с престижным госномером "три Ольги", это авто принадлежало Анне Климовой. Она давно пользуется только этим номером и ездит преимущественно на "лексусах": в 2019 году она перенесла этот номер на новенький RX300.

Свинцов и Климова не просто супруги, а бизнес партнёры - Климова засветилась во многих проектах Свинцова, как соучередитель. Так, в 2007 году Свинцов первый раз баллотировался на пост депутата Госдумы, был создан аналог "Гео дизайна", только в виде некоммерческой организации — "Центр информационно-консультационных услуг в области жилищного права "Молодежный город". Он возглавил эту структуру, а его супруга Анна Климова стала соучредителем. В 2010-м был организован уже одноименный дачный кооператив в Шаховском районе Подмосковья (ДНП "Молодежный город") — здесь собственно сейчас прописан Андрей Свинцов.

Основной компанией Свинцовых — уже без формального непосредственного участия будущего депутата — стала консалтинговая фирма "Земля Руси". Она учреждена в 2009 году Анной Климовой и одним из соратников Свинцова по ЛДПР.

Тесную связь Свинцова с "Зёмлей Руси" подтверждает то, что мать Свинцова — Свинцова Татьяна Евгеньевна — снимала и выкупила у московских властей помещение в том же здании, где был офис "Земли Руси" (Люсиновская, д. 39, стр. 5). Это следует из материалов московского арбитража.

Таким образом Свинцов мог формально расстаться с женой, чтобы избежать лишних вопросов, не декларировать имущество и доход своей семьи. Для членов ЛДПР в общем то это стандартная практика. Сообщалось, что формально развелся с женой глава Хабаровского края Фургал, а губернатор Владимирской области Сипягин напротив живёт со своей избранницей в гражданском браке, что даёт ему право не указывать её в ежегодной декларации.

Свинцов в окружении трёх губернаторов из ЛДПР - Островского, Сипягина и Фургала. Фото © Instagram/svintsov_ldpr.tv

Самая изящная схема Свинцовых — и она выделяется из земельного контекста — с деньгами Судостроительного банка (СБ-Банк, лицензия отозвана в 2015).

В сентябре 2013 г. Роман Свинцов единолично учреждает ООО "Монолит-Строй". В 2016 г. выяснилось, что эта якобы строительная фирма в первую очередь занялась выкупом долгов других строителей у СБ-Банка. Долги "СУ-155", "Компания Монблан" переуступлены за 160 млн рублей — с дисконтом 16% двумя договорами от 28 февраля 2014 — при этом должники вскоре исполнили свои обязательства целиком и перечислили "Монолит-Строю" 186 млн рублей. 16 февраля 2015 у СБ-Банка отобрали лицензию, и в банк пришли ревизоры и следователи. Так как с момента переуступки прошло менее года, сделка признана судом недействительной и подозрительной — и аннулирована в 2016 году.

Однако Роман Свинцов вышел из ООО "Монолит-Строй" уже спустя два месяца после подозрительной (как признал суд) скупки долга — в апреле 2014 г. Таким образом, его чистый доход от скупки долгов мог составить как минимум 26 млн руб. Судя по финотчетности "Монолит-Строя", он создавался исключительно для этих сделок. Несложно догадаться, что приставы в итоге вообще не нашли "Монолит-Строй".

Основные бенефициары хищений денег из СБ-Банка (его бывшие акционеры) сейчас скрываются от следствия в США и Канаде. А "Монолит-Строй" еще окончательно не ликвидирован, но повешен буквально на "козлов отпущения": владелец — некий Алексей Козлов, а гендиректор — Укуев Зыпар Апсаматович из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Московский десант ЛДПР

Кстати, владимирский губернатор Сипягин является одним из ближайших партнёров Свинцова — это своего рода "смотрящий" по области от ЛДПР. Часть своих земельных проектов Свинцов реализует именно здесь. Да и самый яркий эпизод свинцовской помощи себе под видом помощи всем — законодательная поддержка митингов во Владимирской области против свалки московского мусора в 2018-2019 годах. По информации Лайфа у экоактивизма Свинцова — вполне банальные меркантильные корни. Тогда депутат заявил, что в ближайшее время в Генеральную прокуратуру России отправится коллективное депутатское обращение с просьбой разобраться: как же так вышло в Филипповском поселении и кто во всем виноват.

Тогда мало кто понял, с чем связано рвение Свинцова, но оказывается, мать Андрея Свинцова, Татьяна, является соучредителем дачного некоммерческого партнерства "Финеев Луг" (http://fineev-lug.ru/), он находится как раз в Киржачском районе Владимирской области. Компания "Земля Руси" как раз занималась продажей участков здесь, "Финеев луг" входит в её портфель проектов. В общем, свалка просто навредит выручке Свинцовых.

Кроме матери Свинцова, среди соучредителей ДН "Финеев луг" можно обнаружить целый десант однопартийцев из московского региона: всё тот же помощник Свинцова Константин Пономарёв и его жена, а также бизнесмен Денис Пудов, Николай Фадеев с супругой, Станислав Абдуллин, Сергей Воробьёв (все — члены столичного ЛДПР, баллотировались на различных региональных выборах).

Генеральный план КП "Финеев луг". Фото © Финеев луг

Бизнес-молодость депутата Свинцова

Отдельная важная связь Андрея Свинцова — его дружба с владельцами скандально известных курсов для предпринимателей "Бизнес-молодость" Михаилом Дашкиевым и Петром Осиповым. Устроителей подобных курсов часто называют "инфоцыганами". В БМ учат, что “сотку” заработает даже лох. Нормальная жизнь начинается от трёхсот тысяч. А "хорошая" от миллиона.

Селфи Свинцова с сооснователем курсов "Бизнес-молодость" Михаилом Дашкиевым. Фото © Instagram/svintsov_ldpr.tv

Свинцов — сторонник хорошей жизни. В 2016 г. он, Дашкиев и его партнёр Петр Осипов учредили Ассоциацию молодых предпринимателей стран ШОС. Ну а потом, остудив свои мировые амбиции, перешли к уже знакомым делишкам с землёй.

ООО "Бизнес ресурс" и ООО "Юрьево"— операторы подмосковного жилищного проекта "Бизнес-молодости". В обеих компаниях половина числится за Осиповым-Дашкиевым, а 25% принадлежит Евгению Гордиенко — уже известному нам доверенному лицу Андрея Свинцова. Гендиректор обеих фирм — верный помощник Свинцова Константин Пономарёв. Опять же имя самого депутата официально нигде не отсвечивается.

ООО "Бизнес-ресурс" — владелец бренда "Реки", так называется "концептуальный посёлок для своих", который Осипов и Дашкиев начали рекламировать ещё в 2017 г. Второе название посёлка — "БМ Village". Желающим записаться на просмотр участка рядом с деревней Юрьево Мытищинского района приходится вносить предоплату в сумме 100 тыс. рублей. И согласно договору оферты, при отказе от сделки задаток не возвращается.

Фото © Бизнес Молодость

- Крутой развод. К сожалению, БМ охраняется каким-то депутатом .., - пишут на профильных порталах есть довольно нелицеприятные отзывы о "Реках".

Аффилированность “Рек” со Свинцовым иллюстрирует и тот простой факт, что дома посёлка продаёт его брат Роман. Но Осипову и Дашкиеву от Свинцовых нужна не только помощь со сбытом, оформлением и межеванием. Нужно было решать разные вопросы — и, вероятно, здесь тоже не обошлось без лоббизма. ЛДПР активно участвует в обсуждении генпланов Мытищинского района, организует митинги, не забывая об интересах своих видных членов. Протоколы "общественных слушаний" от 2017 г., в ходе которых "Бизнес ресурс" получила необходимые разрешения, выложен на сайте лдпр-мытищи.рф.

Братья Свинцовы. Фото © Одноклассники/Роман Свинцов

Чтобы более прицельно влиять на решения местных властей, (а земельные решения главным образом принимают муниципалитеты), брат депутата Роман Свинцов давно хочет попасть на должности в Мытищинском районе. Но пока проигрывает выборы.

Любимый зять

Получается, что в делах депутата участвует всё его окружение. Даже 62-летняя тёща Свинцова — Климова Татьяна Владимировна — на старости лет соучредила строительную компанию ООО "Стройинвест”. В 2013-2015 годах Климова старшая владела третью этой компании. Ещё третью владел бессменный помощник Свинцова Константин Пономарёв. И наконец, к ним присоседился химкинский депутат от ЛДПР Роман Школин.

Бывшая тёщина фирма застраивала ЖК "Петровский квартал" в подмосковном городке Лосино-Петровский, когда уже была продана владельцу агентства S.A.Ricci Владимиру Авдееву.

Список аффилированных с депутатом бизнесов, записанных на его близких, можно продолжать долго. Официально оставаясь в тени, Андрей Свинцов умело руководит своей пока относительно небольшой, но быстро растущей бизнес-империей, основанной на доверии. Для этого, несомненно, нужно обладать особыми деловыми и человеческими качествами. Вокруг депутата от ЛДПР уже давно образовалась некая “семья”, сплочённая общими бизнес-интересами и выдающимися организационными способностями Свинцова.

Однако подобная тактика иногда даёт сбой. Бывает, что приходится обманываться в людях и делать ставку на мелких авантюристов, подобных Сыдыпу Бальдруеву, которые привносят в организационную архитектуру серьёзную уязвимость. Позволяющую взглянуть на организационные таланты Свинцова совершенно с другой стороны.

Пора, друг, пора

По закону, за подобные игрушки депутат может лишиться мандата на основании ст. 13.1 закона "О противодействии коррупции" (отставка в связи с утратой доверия), а также ст. 4 закона о статусе депутата Госдумы — особенно учитывая совокупность нарушений: за рассылку депутатских запросов, за лоббизм в личных интересах, а также за теневое ведение бизнеса через родственников.

В похожей активности в 2018 году уличили самого депутата Андрея Палкина — он строчил депутатские запросы в личных целях. Тогда Генпрокуратура просила Госдуму проверить депутата, и думская комиссия подтвердила конфликт интересов, но дело не имело последствий для Палкина — отставки не случилось.

При таких обстоятельствах Комитету по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы стоило бы повнимательней присмотреться к коммерческой деятельности Свинцова и его семьи. Если это подтвердиться, то принять решение о его дальнейшем пребывании в должности зампреда Комитета. В конце декабря 2018 г. президент Владимир Путин подписал поправки в закон о статусе депутатов Госдумы и сенаторов, устанавливающие санкции за конфликт интересов — в виде предупреждения и освобождения от руководящих постов в парламенте, но без лишения мандата. "Если депутат, используя свои полномочия, лоббирует бизнес родственников, свои интересы, направляет депутатские запросы в личных целях, он будет отстранен от руководящей должности, а также на него может быть наложено взыскание", — заявлял председатель ГД Вячеслав Володин. Звучит очень похоже на ситуацию Свинцова.