Цирк уехал, клоуны попрятались. Почему в стане либералов нет единого мнения, что делать в день голосования

Так и хочется уйти в подражание Владимиру Маяковскому и написать: "Мы, галеристы, народ речистый..." Ну и так далее. Это я о галерейщике Марате Гельмане, издалека переживающем за итог голосования по поправкам к конституции. "Если бы Навальный сейчас признал ошибку и призвал проголосовать НЕТ, это был бы поступок", — пишет мятежный ценитель прекрасного, а в комментарии выстраивается очередь его коллег. Словоохотливый Евгений Ройзман в шутку предлагает выпускать Каца, а потом на полном серьёзе отвечает Гельману: "Видишь ли, он (Навальный) не идиот". Ваша правда, господин Ройзман. Навальный спокойно продолжает крутить напёрстки, а вы пытаетесь отгадать, под каким из них шарик, зная, что это занятие неблагодарное. Но бывший мэр Екатеринбурга не только комментирует, но и обвиняет власть (ни много ни мало) в антиконституционном перевороте. С пафосом перебор, но последователи оценили.

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Что же касается самого Навального, то на его виртуальной интернет-трибуне пишут все кому не лень. От пресс-секретаря Киры Ярмыш до обретающегося в Литве Леонида Волкова. Пишут обо всём. И о коронавирусе, и о том, как тяжело Руслану Шаведдинову смотреть на белых медведей, не фотографируя их игрища, и о голосовании по поправкам. И вот здесь вырисовывается интересная картина. Тот, кого принято считать лидером оппозиции, пишет о беспределе на участках, о коррупции, но позицию по голосованию явить не желает. Это объяснимо. Это от нежелания выглядеть клоуном, который носится по арене и перед каждой из лож выкрикивает что-то тяжёлое для восприятия. От Навального ждут последней команды, но он её давать не спешит. И, скорее всего, она не прозвучит, ещё более усилив раскол в рядах оппозиции.

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На паузе и Михаил Ходорковский, выдающий шутки первокурсника педагогического института. Вот одна из них: "В Израиле россиянка смогла трижды проголосовать по поправкам к конституции. Видимо, все три раза "за", чтобы как можно больше россиян вслед за ней переехали в Израиль". Понятно, нервы на пределе, не до юмора. Но дело в том, что данная гражданка Израиля при желании приехать в Россию может присесть за уголовно наказуемое деяние, а не за административку.

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В продолжении короткого обзора хочется обратить внимание на заметку разжалованного адвоката-неудачника Марка Фейгина. Этот индивид устроил опрос, в котором предлагает читателям проголосовать, чего достойна глава ЦИК Элла Памфилова. Ответа всего три. Это смертная казнь, пожизненное заключение или награда. Поступок, недостойный мужчины, но, учитывая предпочтения Фейгина в ориентационных вопросах, для него неудивительный. Поражает, что аватар в радужные цвета ещё не окрасил. Но и товарищ Фейгин, как и многие другие, не даёт ответа на вопрос, как поступить при голосовании. Изредка попадаются аватарки с красным крестиком. Это те, кто призывает идти и голосовать против. Но если почитать комментарии под постами этих людей, можно понять, что поддерживают их либо школяры, либо люди, вообще в школу не ходившие. Это просматривается по полной безграмотности пишущих.

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