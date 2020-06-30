"Голос": погребальные пшики

Год от года с каждым проведённым голосованием "Голос" хоронит демократию в России. С плачем и надрывом разводит погребальный костёр, подбрасывая дровишки из фейков и сплетен, старательно выдаваемых за свидетельства нарушений и произвола. Бывало, что искорки от того костра подчас приводили к возгоранию умов отдельных легковоспламеняемых товарищей. Но в этот раз, похоже, что-то пошло не так. То ли с дровишками напряжёнка вышла, то ли спички отсырели, но, главное, с народом не повезло. Идёт на участки, голосованию не противится, экзитполы не радуют. Какой-то неправильный этот народ, нехороший, нужно что-то делать. Но как?

Нашлись. Срочно отменили вынос поруганного тела — за неимением такового. Собрали щепочки и валежник, нарезав интернет-фейки из позапрошлогодних сюжетов в Центральной Азии и автобусов на несуществующих участках. Попросили друзей и соратников сделать десяток двойных голосований. И со скорбью выложили в Интернет предварительное заявление о якобы имеющих место нарушениях на общероссийском голосовании.

По тексту видно, что писалось это заявление на коленке, причём на коленке дрожащей и потной. И явно не от жары. Недописанные фразы. Скомканный текст, второпях подобранные аргументы, описки. Быстро тянут сову на глобус, пытаясь найти несоответствия с законом о выборах, нарушения правил агитации при отсутствии ограничений на агитацию. Найти угрозу безопасности в голосовании на придомовых территориях, специально предназначенных для того, чтобы этих угроз избежать. Бред этот нужно крепить фактурой, поэтому через запятую про нападение на члена избиркома в Кургане и солнечный удар в Барнауле при проведении придомового голосования. Вот уже и климат виноват оказался.

Принуждение к голосованию. Нельзя сказать, чтобы в этом вопросе не было бы проблемы. Ведь в организацию голосования вместе с миллионом членов избиркомов и полумиллионом наблюдателей вовлечены и руководители всех организаций, которых власти по-доброму попросили отпускать проголосовать народ с работы. На сотни тысяч мелких и средних начальников по закону больших чисел обязательно найдётся три десятка карьеристов и идиотов, заставляющих отчитываться подчинённых о голосовании с отметкой в избиркоме. Но именно в такой пропорции. И исход понятен: вместо почётных грамот от высшего начальства будет им наложение публичной порки за топорные методы работы с вверенным коллективом. На то и исключения, чтобы подтверждать правило: голосовать или нет и как голосовать — дело добровольное.

Читаем: "кроме того, появляется всё больше примеров многократного голосования, в том числе с использованием онлайн-голосования". Всё больше — это сколько? Имеете цифры, факты, тогда почему не предъявляете? Ответ понятен: их нет, не считая двух десятков случаев, половину которых друзья же и помогли организовать. Остальное — казусы вроде голосования по доверенности за родственника в "Ховрино".

Далее. "Беспокоит и продолжающееся давление, которое оказывается на организаторов наблюдения с привлечением правоохранительных органов в регионах, а также поэтапная и централизованная кампания по дискредитации гражданского наблюдения". О чём это? Наблюдателей на участках полмиллиона, общественные палаты буквально гоняются за представителями "Голоса", пытаясь всучить им ими же испрошенные мандаты на наблюдения, а те от них бегают. Ага, понятно. "Голос" обижают: посчитали процент фейковых новостей. Оказалось, что таких более 90 процентов. Остаток в пределах статистической погрешности. Как сказал один поэт, "из искры возгореться может пламя, но скучно высекать её из мыла".

Никогда ещё в истории наблюдения ни "Голос", ни иная структура не оценивали голосование до его завершения. Строго юридически — до начала основного дня голосования по поправкам 1 июля. Но, похоже, на этот раз нервы сдали. И, скорее всего, не у исполнителя, а у заказчика. Результат — дрожащими руками в темпе вынули из принтера заготовку, поправили на коленке и кинули в паутину.