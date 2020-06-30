Пора в Европу. Миранчук забил четыре гола в трёх матчах после рестарта РПЛ

Болельщики "Локомотива" опасались, что из-за внезапной смены тренера клуб сильно просядет в результатах после рестарта РПЛ. Однако Алексей Миранчук делает всё, чтобы этого избежать. В трёх матчах полузащитник забил уже четыре гола и принёс команде семь очков. Очередной мяч он записал на свой счёт в матче с "Крыльями Советов". "Локомотив" большую часть встречи уступал в счёте, но всё-таки вырвал ничью благодаря голу Алексея на 95-й минуте.

В последнее время новости о том, что Миранчуком интересуются европейские клубы, появляются с завидной частотой. Среди главных претендентов — итальянские "Милан" и "Ювентус". Возможно, что после серии таких вдохновенных матчей полузащитник действительно уедет на Апеннины.

Матч получился на редкость грубым: 12 жёлтых карточек, две из которых трансформировались в удаления: по одному на команду. "Крылья Советов" могли увеличить счёт в концовке встречи, но выход один на один им реализовать не удалось, за что команда и поплатилась на самых последних секундах. Самарцы набрали первые очки после рестарта сезона, но всё равно не смогли выбраться из зоны вылета. "Локомотив" же по-прежнему остаётся вторым: до лидирующего "Зенита" — восемь очков, от замыкающего тройку "Краснодара" — четыре.