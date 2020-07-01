Любовь к Родине на удалёнке. Что изменят новые поправки в основном законе

После того как Советский Союз стремительно обрушился, вчерашние знатоки научного коммунизма и партийные демагоги внезапно стали банкирами, владельцами крупного бизнеса или переехали в страны, которые сами же раньше называли враждебными.

Хотя дочь главного вождя Союза Иосифа Сталина Светлана Аллилуева эмигрировала в США ещё в 1966 году. И не просто эмигрировала, а попросила политического убежища. Выезд дочери Сталина за рубеж подписал лично Косыгин. В 1967 году она опубликовала свою книгу "Двадцать писем к другу", сумела капитализировать свои воспоминания об отце и кремлёвском закулисье. Книга, конечно, стала мировой сенсацией. По некоторым данным, она принесла ей порядка 2,5 миллиона долларов. Огромные деньги по тем временам. Надо сказать, что и вся дальнейшая писательская работа приносила Светлане немалые гонорары. Сначала Аллилуева обосновалась в Швейцарии, затем перебралась в США и уже жила там до преклонных лет.

В 1970 году вышла замуж за американского архитектора Уильяма Питерса, родила дочь Ольгу. В 1982 году Аллилуева переехала из США в Великобританию, в Кембридж, а дочь отдала в школу-интернат. Сама же она начала путешествовать по миру в своё удовольствие. И вот то ли от скуки, то ли от одиночества наступил в биографии дочери Сталина период тоски по родине, хоть и запоздалый.

В 1984 году она пробует вернуться в СССР, но её хватает всего на пару лет, хотя ей были предоставлены условия и обеспечение на самом высоком уровне. Уже в 1986 году после личной просьбы Аллилуевой к Горбачёву она получает разрешение вернуться в США. В итоге дочь Сталина уже навсегда отказывается от советского гражданства. Она скончалась в 2011 году на 86-м году жизни, похоронена в Америке. Внучка Сталина — Крис Эванс — нынче живёт в Портленде, она владелица винтажного магазина.

Уже в постсоветское время покорять Америку направился правнук Сталина — Виссарион Евгеньевич Джугашвили. Он был многообещающим режиссёром короткометражных фильмов — призёр известного фестиваля в Оберхаузене. Виссарион отправился в посольство США и просто попросил политического убежища. Ему не отказали.

Сын прославившегося генсека Хрущёва, который в 1960 году обещал показать Америке Кузькину мать, выбрал для проживания именно Соединённые Штаты и там же похоронен. В 1958–1968 годах сын Хрущёва работал в ОКБ Челомея заместителем начальника отдела, разрабатывал проекты крылатых и баллистических ракет, участвовал в создании систем приземления космических кораблей, ракеты-носителя "Протон". Уверен, что этот опыт очень заинтересовал американцев — и они сделали предложение, от которого не смог отказаться Сергей Никитич. В 1991 году он переезжает в США и долгие годы работает в университете Брауна (Провиденс, штат Рой-Айленд), так же, как и Аллилуева, капитализировав знания, полученные на родине.

Правнучка Никиты Сергеевича — Нина Львовна (внучка старшего сына Хрущёва Леонида) — профессор кафедры международных отношений Новой школы в Нью-Йорке.

В девяностые за "хорошей жизнью" в США уехала и внучка бывшего председателя КГБ СССР и генсека КПСС Юрия Андропова Татьяна Харламова. Она была замужем за бывшим спортсменом, а в то время бизнесменом Василием Харламовым. Они обосновались в Майами. Будучи балериной Большого театра, она преподавала хореографию. Спустя некоторое время за ними последовал и её брат Константин, который тогда был учеником восьмого класса. Там молодой человек закончил американский колледж по специальности "дизайнер-архитектор". Под конец жизни, тяжело заболев, Татьяна Харламова всё же вернулась в Москву, где и была похоронена.

Племянница Леонида Брежнева Любовь Яковлевна прославилась своими связями с иностранцами. Например, когда у неё закрутился роман с немцем Хельмутом из ГДР, который был слушателем Военной академии, согласия на брак не дали. По этому поводу Брежнев горько пошутил: "Тебя отпущу, и другие побегут. И останусь я один с Косыгиным. Да и Косыгин по возможности свалит".

В 1989 году Любовь всё же подала прошение на выезд из СССР. Спустя год она уже была в Америке. В 1999 году в тренде Светланы Аллилуевой Любовь Яковлевна выпустила книгу воспоминаний "Племянница генсека", так же монетизировав информацию о жизни генсекретаря и его семьи. Сейчас она живёт в Сан-Франциско.



За границей живёт и правнук Брежнева Дмитрий. Сын младшего внука генсека Андрея изучал политологию в Оксфорде и решил, что перспективнее будет остаться в Великобритании.

Главный идеолог СССР Михаил Суслов всегда как отец гордился своими детьми, отмечая, что воспитывает их в строгости и преданности стране и строю. Однако в 1990 году дочь Суслова Майя Михайловна вместе с мужем Леонидом Сумароковым, который был учёным-экономистом, уехала в Австрию. Там же живут и два её сына — Михаил и Николай. Внуки Суслова получили дипломы в области информационных технологий и компьютеров. В настоящее время работают на инженерных должностях по специальности, а также консультируют и преподают.

Дочь первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва Ирина Вирганская живёт в Сан-Франциско, где располагается главный офис Горбачёв-фонда, в котором она работает вице-президентом. В ФРГ проживает старшая внучка — Ксения Горбачёва. У Ксении свой магазин коллекционных вин. Правнучка Михаила Сергеевича Татьяна пошла в первый класс немецкой школы. Младшая внучка Горбачёва Анастасия Вирганская проживает с мужем в Берлине.

Потомки первого президента России Бориса Ельцина тоже пристроились неплохо. О старшей дочери Ельцина Елене практически ничего не известно. Однако о младшей Татьяне информация доступна, её первый сын Борис Ельцин — младший учился в Америке. Дочь Татьяны Ельциной — Мария — закончила элитную австрийскую школу. Аккаунты соцсетей детей и внуков пестрят снимками роскошной жизни за рубежом. Ни для кого не секрет, что вышеописанный исторический "иностранный тренд" поддерживался классом государственных чиновников до недавнего времени весьма активно.

Наверное, одна из самых важных внутрироссийских тем 2020 года — это поправки к действующей конституции. Не секрет, что принята она была в 1993 году, после того как Борис Ельцин танками разогнал Верховный Совет. Разумеется, спустя чуть более четверть века объективная ситуация в стране изменилась. Очевидно, что конституция образца 1993 года была написана под совершенно другие условия, в рамках которых Россия представляла собой не великую державу, но одну из многочисленных стран мира, и более не удовлетворяла ни объективным интересам страны, ни меняющейся мировой ситуации. Исправить ситуацию было решено с помощью поправок, которых, по мнению составителей, достаточно, чтобы изменить философию законотворчества в нужную сторону.