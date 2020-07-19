Тест на алкоголизм. Как группа крови влияет на зависимость

Группы крови определяются генами, американские и японские учёные считают, что именно они буквально "кодируют" организм на ту или иную реакцию на алкоголь. Изучая связь развития алкоголизма с группами крови человека, исследователи заметили, что почти у 50% пациентов — страдающих зависимостью от спиртного — вторая группа крови. А самая устойчивая перед чарами "зелёного змия" — четвёртая.

— Я лечил три поколения потомственных алкоголиков из одной семьи: деда, сына и внука. Болезнь только усугублялась: дед пил не так сильно и был партийным деятелем, сын посильнее, а внук уже сдавал цветмет. Причём эти трое даже не жили вместе и отцы не воспитывали сыновей, то есть психологическое и социальное влияние было исключено, — рассказал нарколог Алексей Казанцев. — Наследственная склонность к алкоголизму, то есть заложенная на генном уровне, — это примерно 75-процентная вероятность развития зависимости.

Генетическое влияние на развитие алкоголизма заметно по северным и другим народностям, которые плохо переносят спиртное и непредсказуемо на него реагируют, передавая из поколение в поколение свой "антиалкоген".

Сооснователь компании Genotek, специалист в сфере биотехнологии Артём Елмуратов рассказал Лайфу, что исследования о связи генетики с алкоголизмом проводятся в разных странах. Уже найдено много генетических маркеров, которые показывают предрасположенность к злоупотреблению спиртным.

Вторая — группа "риска"

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Особенности работы надпочечников у этой группы формируют ощущение нехватки глюкозы, которую неосознанно пытаются восполнить спиртным. Учёные во всём винят эндокринную систему носителей второй группы крови. А особенно надпочечники, которые влияют на адаптацию организма к неблагоприятным условиям и реакцию на стресс.

Нарколог Алексей Казанцев объяснил, как этанол "компенсирует" нехватку глюкозы, встраиваясь в углеводный обмен.

— Гормоны надпочечников (кортизол, адреналин и норэпинефрин) влияют на уровень сахара. При отмене алкоголя, чтобы восполнить дефицит глюкозы, многие переходят на сладкое и начинают тоннами поедать сахар. И это, кстати, тоже приводит их к срыву, — пояснил Алексей Казанцев.

Нарколог также напомнил, что алкоголь пагубно воздействует на поджелудочную железу, поэтому у многих зависимых часто развивается панкреатит, сахарный диабет. А биотехнолог Ольга Ланцова сомневается в первостепенном влиянии гормональной системы на алкоголизм.

— Влияние надпочечников и поджелудочной — это всё же вторая ступень. А первая ступень влияния — головной мозг. И он выделяет свои гормоны, которые уже командуют второй ступенью. Мало того, есть и третья ступень (эритроциты) — и она влияет на клеточном уровне, — говорит Ольга Ланцова.

По словам американских учёных, у людей со второй группой крови особый механизм образования стресса, при котором напряжение легко снимается алкоголем. Но этот лёгкий путь ведёт к тяжёлой зависимости.

Первая — психоустойчивая группа крови

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У людей с первой группой отмечается психологическая устойчивость к зависимости. Но если эта устойчивость всё же пошатнётся, вероятно негативное воздействие на ЖКТ из-за повышенной кислотности, которую отмечают у носителей этой группы крови.

— У людей с первой группой в случае пристрастия к алкоголю часто бывают серьёзные проблемы с пищеварительной системой, — уверяют американские исследователи.

Кроме того, у выпивающих "первогруппников" в старости чаще диагностируют мозговую деменцию.

Третья — группа особого контроля

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От спиртного страдают важнейшие органы: сердце и печень. При третьей группе крови алкоголь достаточно долго почти не оказывает пагубного воздействия на организм и воспринимается как нейтральный продукт. Поэтому обладатели этой группы менее подвержены алкогольной зависимости. Но это не вечная опция, "третьегруппники" тоже рано или поздно спиваются. При этом поражает алкоголь такие жизненно важные органы, как печень и сердце.

Хотя обладатели этой группы меньше других склонны к алкогольной зависимости, медики советуют им воздерживаться от спиртного или выбирать негазированные напитки не крепче 20 градусов.

Четвёртая — самая устойчивая к алкоголю группа крови

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У представителей этой редкой группы крови почти не бывает проблем с алкоголем. Однако помимо группы крови на развитие тяжёлой зависимости могут повлиять другие генетические факторы. Медики напоминают, что склонность к алкоголизму выше при особом сочетании генов, которые предопределяют активность расщепляющих алкоголь ферментов: алкогольдегидрогеназы (способствуют распаду этанола) и ацетальдегидрогеназы (способствуют утилизации вредных веществ).

— Алкоголь не влияет на организм напрямую, воздействие оказывают токсичные продукты его распада, которые образуются и перерабатываются с помощью ферментов, — добавляет Артём Елмуратов.