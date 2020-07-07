Топ-5 стран, практикующих высшую меру наказания. Где и за что чаще казнят заключённых

Власти США впервые за 17 лет решили ввести смертную казнь на федеральном уровне. Формальным поводом послужили преступления четырёх человек, совершивших убийство и насилие над женщинами и их детьми. До этого высшей мерой наказывали в 28 штатах из 50. По заявлениям газеты Washington Post, предыдущий раз смертный приговор был оглашён в 2003 году. Лайф выяснил, где ещё в мире действует высшая мера наказания и как часто к ней прибегают.

Китай

Международные правозащитные организации не первый год ставят эту коммунистическую страну во главе списка "мировых палачей". В Китае уверяют, что смертных приговоров с каждым годом выносят всё меньше и "крайне малому количеству лиц, совершивших особо тяжкие преступления". В ответ на упрёки правозащитников власти КНР указывают на улучшение ситуации с расследованиями, которые стали более тщательными, и на некоторые послабления в уголовном кодексе, введённые ещё в 2011 году. Тогда поправки отменили смертную казнь по 13 видам экономических ненасильственных преступлений, на которые до этого приходилось свыше 19% от всех казней.

За что казнят: традиционно — за коррупцию. Правда, с 2016 года сумма "смертельной взятки" должна превышать 460 тысяч долларов (почти 30 миллионов рублей). Много приговоров по-прежнему выносят за торговлю наркотиками и браконьерство. До 2015 года высшая мера также предполагалась за сокрытие доходов, подделку валюты, распространение слухов, препятствование несению воинской повинности и сутенёрство.

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Способ: сейчас китайские палачи отдают предпочтение смертельной инъекции. Ранее такой "привилегии" удостаивали в основном приговорённых по экономическим преступлениям, а наркодельцов и убийц расстреливали. Приговор оглашают публично, но казни проходят в закрытом режиме. Впрочем, в разных районах Китая свои правила и инструкции исполнения смертной казни. Смертная казнь не применяется только в Гонконге и Макао. В отношении несовершеннолетних эта мера также запрещена.

Сколько смертных приговоров приводится в исполнение? Правозащитные организации заявляют, что в Китае проводят тысячи казней ежегодно. Но из-за того, что подобная информация в КНР засекречена и считается государственной тайной, точное число никто назвать не может. Правозащитники предполагают, что каждый год китайцы казнят до 15000 человек. По их данным, в 2018 году только по коррупционным преступлениям было вынесено свыше 16000 приговоров.

Иран

Иран уже несколько лет по числу казней занимает лидирующую позицию в докладах правозащитников. Но с учётом засекреченного в этом вопросе Китая иногда уступает ему первенство.

За что казнят: за шпионаж (особенно в пользу ЦРУ), убийство, наркоторговлю, изнасилование, вооружённое ограбление, ересь, богохульство, содомию, проституцию, алкоголизм, измену супругу и распространение порнографии, а также ложное обвинение в сексуальных преступлениях, за "распространение коррупции на Земле", а также за трусость и предательство.

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Способ: в большинстве случаев — казнь через повешение. Но иногда, чтобы жертва помучилась, используют автомобильный телескопический подъёмный кран с таким наклоном, который обеспечит наступление смерти не сразу: до потери сознания проходит примерно полчаса. Иран не раз обвиняли в использовании казни через забивание камнями, хотя ещё в 2005 году власти отрицали эти обвинения. Публичные казни в Иране практиковали согласно шариату с первого дня возникновения Исламской Республики в 1979 году. И, несмотря на введение в 2008 году запрета на демонстрации сцен смертной казни, уже через несколько месяцев иранцы снова массово и публично казнили десятки человек.

Сколько: по данным международной правозащитной организации Amnesty International, в 2018-м иранские власти казнили 253 человека, в том числе семь несовершеннолетних.

Саудовская Аравия

"Несмотря на общее сокращение количества казней во всём мире, в 2019 году в Саудовской Аравии казнили рекордное число людей за всё время наблюдений", — сообщает Amnesty International.

За что казнят: в последние годы смертные приговоры применяли в основном за наркоторговлю и убийства. Вместе с тем Amnesty International отмечает, что власти Королевства всё чаще используют высшую меру наказания для устранения политических оппонентов.

Способ: декапитация — отсечение головы, обезглавливание арабской саблей, согласно требованиям шариата. Также неофициально сообщается о практике забивания камнями, расстрелах и распятии обезглавленного тела. Большинство казней проходит публично на центральной площади. Должность государственного палача передаётся по наследству.

В апреле этого года власти отменили высшую меру наказания для несовершеннолетних. Но, по данным международной правозащитной организации Reprieve, выступающей за отмену смертной казни в мире, до сих пор в тюрьмах Саудовской Аравии ждут исполнения приговора 13 заключённых, не достигших совершеннолетия.

Сколько: за прошлый год официально сообщалось о 184 казнённых, среди которых — шесть женщин и, возможно, четверо несовершеннолетних. Годом ранее смертный приговор в Саудовской Аравии привели в исполнение как минимум 149 раз.

Ирак

На сегодня Ирак — в пятёрке самых жестоких стран — лидеров по числу смертных казней. За что казнят: большинство смертных приговоров в 2019 году было связано с расправами над пособниками террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России и других странах).

Способ: повешение, через которое в 2006 году к Аллаху отправили и бывшего лидера страны Саддама Хусейна. Сколько: число казней за прошлый год выросло вдвое и составило не менее ста человек.

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Вьетнам

За что казнят: в Уголовном кодексе Вьетнама аж 35 статей, по которым в стране до сих пор применяется высшая мера наказания. Среди них — преступления против государственной безопасности, гражданских (и как ни странно) демократических свобод, а также против брака и семьи, прав собственности и против жизни, здоровья человека и даже его чести! Смертная казнь также предусмотрена за нарушения законов, связанных с окружающей средой и общественным порядком.

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Сколько: Вьетнам скрывает реальные цифры по количеству совершённых казней и ограничивает доступ к информаци. За прошлый год в исполнение привели более 76 смертных приговоров, а годом ранее — не менее 85.