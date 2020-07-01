Как пранкеры Лексус и Вован проверяли Боню на патриотизм

Решила себя сегодня тоже назвать телеведущей. А что, Виктория Боня же называет. Хотя, может, речь вовсе не о телевидении, а о теле, бренном теле телеведущей Виктории Бони. В таком случае лавры лучше ей и оставлю. Эвона как она язык натренировала, весь Рунет засматривается. Оказалось, что язык туда-сюда — это упражнения для подбородка. Ну не висел чтобы. А то висит, зараза, да мешает кавалеров привлекать, да, Бонь?

За что люблю наш Интернет, так это за то, что новости разлетаются мгновенно. Вот решили пранкеры Вован и Лексус назваться Женей Чичваркиным, так, недолго думая, наших богом забытых от лица скрывающегося барыги Чичваркина и разыграли. Тётя Боня и, прости господи, тётя Божена так возрадовались звонку беглого вора Евгения, что даже не очень внимательно слушали, чего от них требуется, но цифру в иноземной валюте определили сразу. И скажи им псевдо-Евгений, что нужно нашим героиням желтушных новостей написать, что небо фиолетовое, а не голубое, наши дамы бы лобик свой поморщили, пару тысяч сверху накинули да начали бы плести небылицы о том, как излучения от вышек и участков для голосования влияет на цвет нашего небосвода. И чем больше людей проголосует за поправки к конституции, тем быстрее небо вообще в горошек красный зардеется.

Финансовый вопрос — скользкий вопрос, ребята. Слух ходит, что Боня не иначе как готовится к работе в судебной канцелярии. Да-да, ребята. Есть должность там такая испокон веков — конвертолизалка называется. Это марку чтобы приклеить, нужно её лизнуть либо конвертик, да клей на здоровье. А что? Не пыльно, не нервно, и на "Инстаграм" времени хоть завались. А ещё можно города разные рассматривать на изображениях. А Божена что? Ну как что: скоро будем наблюдать блог молодящейся мамы, которая будет дельные советы раздавать по воспитанию детей. Запомните эти слова, я первая, если что, напророчила карьеру Рынской.

Удивительно то, что каждая ш…шшш… шедевральная выпускница "Дома-2" или бьюти-блогерша из "Фейсбука" настолько мнит себя ЛОМом, а именно лидером общественного мнения, настолько уверена в том, что можно рот открывать не только для того, чтобы в него есть, а Интернет можно юзать не только для публикаций фотоколлажей. Барышни реально почуяли в себе силищу быть рупорами противников текущего голосования. Быть путеводителями тёмного народа в этом лабиринте правящего режима. Каково же было разочарование, когда выяснилось, что Чичваркин вовсе не Чичваркин, а Вован. И что денежек-то не будет — ни авансом, ни постфактум. Но будет прославление сих глуповато алчных дам на весь их любимый Рунет, да с доказательствами.