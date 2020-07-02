Конституция и поправки. Посмотрите, как часто в других странах меняют основной закон страны

В мире существует чуть менее 200 конституций. Самая ранняя из них принята в XVIII веке — это конституция США. Ещё шесть стран утвердили главный закон государства в XVIII веке. Основная масса конституций родилась в XX веке: тогда основной закон приняли 153 государства. Некоторые страны переписывали конституцию с нуля и по несколько раз. Яркий тому пример — Советская Россия и позже Советский Союз, сменивший четыре конституции за 70 лет своего существования.

Самой молодой конституции — конституции Египта — всего 8 лет. Но в прошлом году её уже сильно подправили, внеся изменения в государственное устройство и продлив время пребывания у власти для нынешнего президента. У всех конституций разная история. Но практически ни одна конституция не проживала свою жизнь без изменений и правок, хотя бывают и редкие исключения. Мы выбрали для вас список зарубежных конституций, чтобы вы сами могли в этом убедиться.