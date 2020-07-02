Финляндия решила отказаться от свастики на эмблемах ВВС. Символ использовали более 100 лет

Военно-воздушные силы Финляндии решили отказаться от свастики, которую долгое время использовали в качестве эмблемы, пишет Би-би-си.

Официально об этом не объявлялось, однако исчезновение скандального символа не укрылось от внимания академика Хельсинского университета Тайво Тейвайнена.

Отмечается, что ВВС страны использовали этот символ с 1918 года: до 1945-го свастику изображали синим цветом на белом фоне. Изначально традиция закрепилась после того, как шведский дворянин Эрик фон Розен подарил войскам первый самолёт, на котором был изображён тот самый символ, который он считал своим знаком удачи.