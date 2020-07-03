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"Не будьте такими идиотами, как я". Заражённый CoViD написал пугающий пост за день до смерти

Вот уже несколько месяцев людям по всему миру приходится существовать в условиях пандемии, которая продолжает уносить жизни.

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Фото © Facebook / Tommy Macias

С марта по июнь 51-летний водитель грузовика Томми Масиас из Лос-Анджелеса, США, прилежно соблюдал правила самоизоляции. Но недавно отправился на вечеринку, воспользовавшись ослаблением карантина. Обрадовавшись долгожданной свободе, беспечный мужчина решил не надевать маску и думать забыл про соблюдение дистанции. В итоге кратковременное веселье обернулось трагедией.

Фото © Facebook / Tommy Macias

Вскоре американец пожаловался на плохое самочувствие, а когда обратился в больницу, узнал, что заразился коронавирусом. И только тогда понял, насколько опасным оказалось его решение встретиться с друзьями. За день до смерти он написал в "Фейсбуке" пост, где просил других людей не повторять его ошибок, отмечает Daily Mail.

Из-за своей глупости я подверг опасности маму, сестёр, всю свою семью. Это очень болезненный опыт. Это не шутка. Если вам нужно куда-то выйти, наденьте маску и соблюдайте дистанцию. Не будьте такими же идиотами, как я. <...> Спасибо всем, кто был рядом. Надеюсь, с Божьей помощью смогу это пережить. Люблю вас всех

Из сообщения Томми Масиаса

Фото © Facebook / Tommy Macias

Как рассказали родственники погибшего, на роковую вечеринку пришёл друг Томми, у которого был коронавирус. Мужчина знал, что болен, однако думал, что, раз у него нет явных симптомов, он никого не заразит. Только спустя несколько дней заражённый раскрыл свою страшную тайну, и в итоге CoViD-19 нашли более чем у десяти человек, контактировавших с ним в тот вечер.

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